Chi è Amelia Gray, la top model più richiesta del momento

Potremmo chiamarla “nepo baby”, termine in voga da qualche anno per descrivere i “figli di” che fanno carriera. Molti li definiscono “raccomandati”, eppure questi ragazzi ottengono un successo dopo l’altro e fanno carriera nello showbiz. Il nome più hot del momento è Amelia Gray Hamlin. Nata il 13 giugno 2001 a Los Angeles, è una modella americana in forte crescita, figlia degli attori Harry Hamlin e Lisa Rinna. Cresciuta sotto i riflettori grazie alla partecipazione della madre nel reality show The Real Housewives of Beverly Hills, ha iniziato a farsi notare nel mondo della moda sin dalla sua adolescenza. Tolto il cognome, si fa chiamare semplicemente Amelia Gray. Ecco perché piace così tanto.

L’ascesa

Il debutto in passerella di Amelia Gray risale alla sfilata primavera/estate 2018 di Dennis Basso: su quel catwalk ha avuto l’onore di aprire e chiudere lo show. Da allora, la sua carriera ha preso il volo: Amelia ha iniziato a collaborare con marchi prestigiosi come Vivienne Westwood, Miu Miu, Courrèges, H&M, Givenchy e Versace. Dal 2023 la modella è una presenza fissa alle fashion week: richiestissima dai brand, è immediatamente riconoscibile grazie al broncio marcato e a quell’aria da bad girl. Nel 2024, Amelia è stata premiata come “Modella dell’Anno” dal Daily Front Row, un riconoscimento che testimonia il suo crescente impatto nel mondo della moda. La sua versatilità l’ha portata a essere protagonista di campagne pubblicitarie di alto profilo e a posare per i più importanti fotografi internazionali.

Alle recenti sfilate

Il fashion month con le collezioni per l’autunno/inverno 2025 è terminato da qualche settimana ma il suo impatto è destinato a durare a lungo. Le tendenze viste in sfilata le ritroveremo dopo l’estate nei negozi. Amelia Gray si è fatta notare in passerella. Alla New York Fashion Week, la prima delle quattro settimane dedicate ai défilé, la modella è stata uno dei volti di punta di Michael Kors: per lei capelli corvini e outfit scuro. Passiamo ora alla Milano Fashion Week, dove la Hamlin ha sfoderato tutta la sua audacia con un look trasparente da Dsquared2. Pelle verde da Fendi e pelle nera da Roberto Cavalli: una dark lady in Italia. A chiudere il mese degli show ci pensa Parigi: nella Ville Lumière la top ha sfoggiato le borchie da Ludovic de Saint Sernin e il gessato da Ann Demeulemeester.

Uno stile da copiare

Oltre alla sua carriera sulle passerelle, Amelia Gray è diventata un’icona di stile, spesso fotografata durante le settimane della moda per i suoi outfit audaci. Durante l’ultima Paris Fashion Week, ha attirato l’attenzione con una serie di look stravaganti, un po’ punk, un po’ pink. L’ensemble biker rosa bubblegum firmato Miu Miu, composto da una giacca moto e una gonna coordinata, è confettoso ma accattivante. La t-shirt votiva con l’immagine di Kim Kardahian è di Balenciaga: si trova in vendita a 695 euro. La canotta a costine bianca di Chrome Hearts portata come minidress accende la fantasia mentre le uscite nei total look Valentino sono chic ma sexy.

Sui social

Amelia Gray attribuisce parte del suo successo all’ispirazione tratta dalle top model degli anni ’90, come Kate Moss. In un’intervista, ha raccontato di aver sempre desiderato diventare una modella e di aver dedicato tempo a studiare il mestiere, creando moodboard personali con immagini tratte dalle riviste di moda. Anche sui social non si risparmia: su Instagram Amelia condivide attimi di quotidianità, tra gli impegni di lavoro nel fashion e i momenti di relax in compagnia degli amici. Con una carriera in continua ascesa, Amelia Gray rappresenta una delle figure più promettenti nel panorama della moda contemporanea, combinando talento, determinazione e un innato senso dello stile che la distingue nel competitivo mondo delle passerelle.

