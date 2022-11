I pigiami sexy di Angela Nasti accendono… la polemica

Una nuova avventura nel mondo della moda per Angela Nasti. Dopo aver lanciato in collaborazione con sua sorella Chiara Nasti il brand di beachwear Plume Ethèrèe, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato vita anche a una linea di sleepwear. Quelli proposti con il marchio Change of Angels sono capi sexy e romantici in cui colori tenui, volant e pizzo la fanno da padroni assoluti. Sui social non sono mancati gli scatti in pose birichine e maliziose con addosso pigiami e vestaglie e, ovviamente, anche le polemiche sono arrivate puntuali.

Sleepwear sexy e femminile

Con la sua linea di sleepwear, Angela Nasti propone capi pensati per le donne che vogliono sentirsi belle anche in casa. Sono capi romantici e femminili: vestaglie lunghe e morbide o corte e bordate di pizzo, camicie da notte, pigiamini con culotte e top arricchiti da rouches. Outfit comodi ma seducenti, che hanno conquistato anche il favore di Chiara Nasti (che li sfoggia abbinati alla Birkin di Hermès).

La polemica su prezzo e materiali

Sono stati tanti gli apprezzamenti per la collezione di Angela Nasti, ma altrettante le critiche riguardanti soprattutto il prezzo. Si va dai 215 euro per un pigiama corto ai 270 di quello lungo: troppo, a detta di molti, per capi realizzati in fibre sintetiche.

Sui social del brand, ogni foto scatena gli hater: “Saranno pure belli x carità, ma il prezzo è troppo esagerato – Hai voluto fare la splendida e lanciarti nel mercato del lusso ma quello è un mercato difficilissimo da entrare! – Dato il prezzo, speravo fosse in seta.. .- Ha sbagliato il prezzo ed il tessuto. Con 100% cotone ed un prezzo competitivo di 40€/50€ a pigiama avrebbe potuto sfondare – Ti sei ispirata a shein? – Li vendono anche i cinesi. A 15€ – Impossibile dormire comodi con una cosa del genere”

L’imprenditrice non si è lasciata intimidire: “Esistono vari tipi di poliestere lavorati in modi diversi. Quello da noi usato è molto leggero e piacevole al tatto, appartiene ad una categoria di poliestere ‘nobile’… La differenza si vede ma soprattutto si sente.”

Proprio come sua sorella

Del resto, su come trarre vantaggio dalle polemiche social Angela Nasti ha avuto un’ottima maestra. Sua sorella Chiara Nasti si è trovata spesso a dover far fronte agli attacchi degli hater. E’ stata aspramente criticata per la scelta di affittare lo stadio Olimpico, insieme a Mattia Zaccagni, per rivelare il sesso del bebè che aspettano. Ha sollevato un polverone quando ha espresso il suo parere su chi prende chili in gravidanza e spesso viene attaccata per gli outfit bollenti che sfoggia col pancione. Tutto questo però non ha fatto altro che rafforzare la sua presenza sui social. Come si dice: bene o male purché se ne parli. Una regola che vale sempre, soprattutto per le sorelle Nasti.

