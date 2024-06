Angela Robusti sposa Filippo Inzaghi a Formentera con tre abiti da sposa

Angela Robusti e Filippo Inzaghi si sono sposati il 18 giugno a Formentera, l’isola che considerano la loro “casa”. Le nozze si sono svolte nella piccola e intima Iglesia de Sant Francesc Xavier de Formentera, precedute da un pre-wedding party e seguite da una festa sulla spiaggia con 200 ospiti (tra cui numerosi vip). Una giornata emozionante e ricca di sorprese, nelle quali la neomoglie dell’ex calciatore ha stupito tutti con tre magnifici abiti da sposa.

La storia d’amore di Filippo Inzaghi e Angela Robusti

Filippo Inzaghi, 51 anni, e Angela Robusti, 34, fanno coppia dal 2017. Si sono conosciuti ad una festa ed è scattato il colpo di fulmine. Le nozze erano inizialmente in programma per il 2020 ma, a causa covid, sono state rimandate. Nell’ottobre 2021 è nato il loro primogenito, Edoardo, e nel marzo 2023 è arrivata la seconda figlia, Emilia.

L’addio al nubilato

Prima del matrimonio con Filippo Inzaghi, Angela Robusti si è lanciata nei festeggiamenti con le amiche. Per l’addio al nubilato ha raggiunto Ibiza, dove ha trascorso giorni spensierati tra uscite in barca e serate in discoteca. Per i suoi look da bride-to-be ha scelto il bianco, come ormai prassi per le spose famose. Tessuti leggeri, morbidi e delicati hanno caratterizzato il look da giorno, mentre per la sera si è concessa una pioggia di strass.

Le nozze con Pippo Inzaghi e l’abito dello sposo

Quando il gran gran giorno è arrivato, Filippo Inzaghi e Angela Robusti erano pronti e splendenti nei loro abiti bianchi. Anche lo sposo ha scelto il total white, con due completi Giorgio Armani. Il primo, per il party pre-wedding, prevedeva una t-shirt bianca sotto la giacca doppiopetto. Alle nozze indossava la camicia candida sotto il completo color panna. Ma per il ricevimento si è messo in libertà, restando in maglietta. A festeggiare con loro in riva al mare c’erano tanti vip, tra cui il fratello dello sposo, Simone Inzaghi, con la moglie Gaia Lucariello, e Bobo Vieri con Costanza Caracciolo (vi piace il suo look da cerimonia?). A cantare per loro, in una scenografia di candele fluttuanti, c’era Marco Masini.

L’abito di Angela Robusti per il party pre-wedding

Al party pre-wedding, Angela Robusti ha stupito con una sensualissima mise Pronovias. Si tratta di una blusa oversize trasparente, in seta naturale, con maniche lunghe, collo alto e sul retro un lungo strascico. Sotto un semplice body bianco che metteva in risalto il fisico della modella. Capelli raccolti in una semplice coda di cavallo e orecchini d’oro completavano il look.

L’abito da sposa per la cerimonia

Per la cerimonia in chiesa, Angela Robusti ha indossato una versione personalizzata del modello Alzina della collezione Atelier Pronovias main 2025. Si tratta di un abito a colonna in crepe con collo all’americana e uno strascico composto da una cascata di volant in organza. La schiena nuda e la fila di bottoncini sulla gonna aggiungevano un tocco di sensualità, ma senza perdere l’eleganza. In testa la sposa aveva un velo leggero che le arrivava all’altezza dei fianchi, e che Filippo Inzaghi ha sollevato per baciarla al suo arrivo in chiesa.

Scintillante per festeggiare tutta la notte

Atelier Pronovias anche il terzo degli outfit sfoggiati da Angela Robusti. Su una base di tulle ricamato a mano con cristalli, è stato sviluppato un abito col corpetto steccato e spalline amovibili. Gonna svasata e spacco sulla gamba, ad aumentare il tasso di sensualità già elevato, grazie alle trasparenze del tessuto, che lasciavano a vista l’intimo bianco.

Un abito più bello dell’altro per Angela Robusti, guardali nella gallery…

Related Posts