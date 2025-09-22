L’eleganza senza sfarzo di Angelina Jolie: “Tempi molto difficili”

Domenica sera, Angelina Jolie ha portato la sua classe innata sul tappeto rosso del San Sebastian Film Festival, in Spagna. L’occasione è stata la presentazione europea della pellicola Couture, diretto da Alice Winocour, che vede l’attrice 50enne nei panni di una regista americana che, durante la fashion week parigina, riceve una diagnosi di cancro al seno. L’attrice ha sfruttato l’importante evento per esprimere la sua opinione sulla situazione politica statunitense, scegliendo un look sobrio che sembra incarnare perfettamente il suo pensiero e il momento storico che stiamo vivendo.

Le parole della Jolie: “Non riconosco più il mio Paese”

Durante la conferenza stampa del Festival di San Sebastian, Angelina Jolie ha fatto una dichiarazione forte e chiara riguardo al clima politico gli Stati Uniti. “Amo il mio Paese, ma in questo momento non lo riconosco”, ha affermato l’attrice, nata a Los Angeles. “Ho sempre vissuto a livello internazionale. La mia famiglia è internazionale, i miei amici, la mia vita, la mia visione del mondo è uguale, unita”. Le parole dell’attrice riflettono una preoccupazione profonda per lo stato della libertà di espressione in America. “Quindi qualsiasi cosa, ovunque, che divida o, ovviamente, limiti le espressioni personali e le libertà, e da parte di chiunque, penso sia molto pericoloso”, ha continuato Jolie. “E penso che questi siano tempi così seri che dobbiamo stare attenti a non dire le cose casualmente. Quindi sarò prudente durante la conferenza stampa, ma devo dire che, ovviamente, come tutti voi e tutti coloro che guardano, questi sono tempi molto, molto pesanti. Li stiamo vivendo tutti insieme”. La sua riflessione tocca temi universali di libertà e unità, valori che l’attrice ha sempre sostenuto anche nel suo ruolo di Ambasciatrice delle Nazioni Unite.

Il look sobrio: eleganza consapevole

Le parole sentite di Angelina Jolie sono riflesse anche nello stile adottato per la serata. L’attrice ha optato per un abito in velluto nero che ha catturato l’attenzione per la sua eleganza senza ostentazione. Il vestito, lungo fino ai piedi, presentava una scollatura profonda e una silhouette aderente, che esaltava la sua figura, evocando il glamour della vecchia Hollywood. Angelina ha portato i capelli biondo miele sciolti, completando il look con unghie rosse e gioielli minimal, ad eccezione di un vistoso anello da cocktail. Ai piedi, un paio di décolleté Aquazzura con dettagli di cristalli, che aggiungevano una nota di luce al look total black. Il trucco era altrettanto accattivante: per lei occhi definiti e labbra tinte di rosa. Coraggiosa sotto la pioggia e protetta da un ombrello, la Jolie ha incontrato numerosi fan e ha posato per dei selfie, dimostrando ancora una volta la sua naturalezza nel rapporto con il pubblico.

Una vita all’estero? I piani di trasferimento di Angelina

Che in Spagna Angelina Jolie si sia messa a guardare anche proprietà immobiliari? Secondo indiscrezioni recenti, l’attrice starebbe considerando di vendere la sua storica casa di Los Angeles per trasferirsi all’estero, unendosi alla lista di celebrità che stanno lasciando gli Stati Uniti per protesta nei confronti dell’amministrazione Trump. Fonti vicine all’attrice riferiscono che sta valutando diverse località all’estero. La star vorrebbe mettere in vendita la villa e trasferirsi quando i suoi figli più piccoli, i gemelli Knox e Vivienne, nati dall’amore con Brad Pitt, compiranno diciotto anni, nel 2026. L’attrice premio Oscar non avrebbe mai voluto vivere a Los Angeles a tempo pieno ma, secondo gli esperti, non aveva scelta a causa del compromesso di custodia con Brad. Gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo nel dicembre 2024, dopo una battaglia legale durata otto anni. “Sarà molto felice quando riuscirà a lasciare Los Angeles”, ha aggiunto un insider.

In marrone a Toronto

Solo qualche giorno fa, prima di volare in Europa, Angelina Jolie aveva ammaliato sul tappeto rosso del Toronto International Film Festival, dove ha presentato Couture al pubblico nordamericano. La pellicola narra la storia di Maxine che, arrivata a Parigi per la fashion week, deve affrontare la diagnosi di tumore al seno. Non è sfuggito il motivo per cui questa storia abbia risuonato così profondamente in Angelina, considerati i suoi interventi chirurgici preventivi e il suo continuo impegno per la salute delle donne. Una delicatezza che ritroviamo anche nel look. Invece di un abito sfacciato, Angelina è arrivata con un sobrio trench coat a doppio petto color cioccolato di Gabriela Hearst. Una scelta perfettamente in sintonia sia con la storia sullo schermo che con il suo percorso personale. Non è mancata però una nota maliziosa in stile Jolie, con un accenno di gamba scoperta e un paio di Christian Louboutin dal tacco altissimo. Non un outfit pensato per abbagliare, bensì una mise che incarnava appieno la sua bellezza discreta. Guarda nella gallery le foto sul red carpet.

