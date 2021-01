Angelina Jolie mamma elegantissima fa shopping con le figlie

L'attrice in total white porta Shiloh e Zahara a fare compere in una boutique etiope di Los Angeles

Siamo abituati a vederle agghindate di tutto punto sui red carpet e agli eventi ma ci sono star che nella vita di tutti giorni preferiscono un approccio più casual. Alcune vengono addirittura additate come trasandate. Se è vero che la libertà di espressione andrebbe sempre incoraggiata e rispettata, è innegabile che gli americani adottino uno stile più rilassato rispetto agli europei. Questo è vero anche per molte bellissime che per sbrigare commissioni nel tempo libero adottano look insoliti, pigiama compreso. C’è però un’attrice che ovunque vada si presenta con un’eleganza impareggiabile: Angelina Jolie.

Shopping con le figlie

La star hollywoodiana è stata paparazzata a fare shopping insieme alle figlie Zahara e Shiloh Jolie-Pitt. Il trio si è diretto in una boutique etiope di Los Angeles. Un Paese non casuale, Zahara infatti è nata in Etiopia ed è stata successivamente adottata da Angelina Jolie. L’attrice ha altri cinque figli con l’ex marito Brad Pitt, tre biologici e due adottivi. Sposati dal 2014 al 2019, la battaglia per il divorzio della coppia si protrae da anni, non senza colpi di scena e indiscrezioni.

La mamma più elegante di Hollywood

A giudicare dalle immagini il rapporto tra la famosa mamma e le figlie, 16 anni Zahara e 14 Shiloh, è molto forte. All’interno del negozio si sono scambiate confidenze e consigli fashion. Del resto con un genitore così, la moda è di casa. Che sul tappeto rosso Angelina Jolie faccia girare la testa è indubbio ma, come dicevamo, anche in giro è sempre super chic. Per trascorrere qualche ora insieme alle figlie, Angelina ha selezionato un outfit total white composto da un tubino bianco che le scivola sul corpo, abbinato a sandali rasoterra di Fendi e alla borsa Montaigne 30 di Dior.

Decisamente più semplice il look delle ragazze. Tutto nero per Zahara, con jeans e felpa. Shiloh mostra le lunghissime gambe con un paio di shorts in denim e delle sneakers. Abbigliamento consono alla loro età ma presto, ne siamo certi, inizieranno ad attingere al guardaroba di mamma Angelina Jolie.

