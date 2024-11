Angelina Jolie, il vestito è vintage ma l’accompagnatore è giovanissimo

Serata di gala a Los Angeles, dove il 17 novembre sono andati in scena i Governors Awards 2024. Alla cerimonia annuale, ospitata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si conferiscono gli Oscar onorari, assegnati a persone che hanno dato un importante contributo nel cinema. Sul red carpet c’era anche Angelina Jolie con un accompagnatore speciale: tra tante star, i flash sono tutti per loro.

Con Knox

Angelina Jolie si è presentata sul red carpet a braccetto del figlio Knox. Nato nel 2008 con la gemella Vivienne, è l’ultimogenito dell’attrice insieme a Brad Pitt. Quella dei due attori e dei sei figli (tre adottati e tre naturali) sembrava essere una famiglia da sogno e invece, nel 2016, è arrivata la burrascosa separazione, seguita negli anni dalla rinuncia dei ragazzi al cognome paterno. I giovani sono invece legatissimi a mamma Angelina e spesso si fanno vedere in giro con lei, sia nella quotidianità che sul red carpet. Fanno tenerezza le immagini di questa coppia ai Governors Awards. La Jolie si aggrappa al braccio del figlio, i due si scambiano sguardi d’intesa e qualche confidenza, per la gioia dei fotografi.

Il look vintage

Knox è un damerino in uno smoking nero con papillon e camicia bianca. Il 16enne assomiglia moltissimo alla famosa mamma ma porta i capelli cortissimi come papà Brad Pitt ai tempi di Fight Club. Al suo fianco sul red carpet, Angelina Jolie è una visione. L’attrice premio Oscar ha optato per un abito effetto camicia da notte con lunga gonna color panna dai dettagli in pizzo e corpetto lavorato oro. Il modello, proveniente dallo store The Kit Vintage (1.056 euro) di Los Angeles, è no brand ed è stato acquistato direttamente dalla Jolie.

La scelta sostenibile

Come rivelato sulla pagina Instagram dello store infatti, Angelina Jolie “è una grande amante del vintage. Ogni volta viene in negozio da sola, è molto coinvolta dal processo di selezione e non si fa aiutare da nessuno”. Lei che potrebbe avere accesso a ogni brand del lusso, fa dunque scelte sostenibili, per limitare gli sprechi. Del resto, nel 2023 la star ha lanciato un progetto che porta il suo nome, Atelier Jolie, raggruppando un collettivo di creativi con lo scopo di dare una seconda vita ai deadstock, ovvero le giacenze di capi e tessuti inutilizzati dai marchi della moda.

Capelli da copiare

Nelle scorse settimane Angelina Jolie è stata impegnata con la promozione di Maria, il film sulla vita di Maria Callas. Di conseguenza si è fatta vedere spesso sul tappeto rosso. Alla prima della pellicola a Los Angeles, ha stupito tutti con un’acconciatura inedita, almeno per lei. Le ciocche, arricciate e voluminose, le davano un’immagine wild: Angelina, con la sua criniera da leonessa, si è resa protagonista all’evento. La base è scura ma le lunghezze virano al biondo, addolcendo il suo volto. Stesse tonalità per l’uscita insieme al figlio Knox ma questa volta i capelli sono liscissimi e semi-raccolti. Volto al naturale e make-up al minimo, per la 49enne Jolie il tempo sembra essersi fermato. Guardala in versione mamma nella gallery.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

