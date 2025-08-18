Animalier: il trend audace che infiamma l’estate

Il leopardato è tornato… o forse non se n’era mai andato! E come lui è presente una infinita varietà di fantasie animalier che hanno invaso le spiagge e le piscine di tutto il mondo. Protagonista sotto il sole, il pattern ispirato al manto degli animali caratterizza bikini e costumi interi, portando con sé grinta, sensualità e un pizzico di audacia. Scopriamo insieme chi ha “domato” il trend con eleganza… e chi ha osato di più.

Maculato per tutte

Si rincorrono le macchie scure sui bikini e sui costumi interi delle vip. Federica Nargi posa sensuale in piscina con un costume Tezenis che coniuga il leopardato ai trend monospalla e cut-out. Costanza Caracciolo sorride mentre si rilassa in barca: sguardo all’oceano per lei, occhiata al costume Yamamay per noi, mentre i più maliziosi… guarderanno le sue curve. Una pennellata di rosa ingentilisce il triangolo animalier di Paola Turani mentre Pamela Prati si fa un selfie in costume maculato lasciando a bocca aperta.

Tigrato classico o a colori: la giungla è arcobaleno

Tra tutte le stampe animalier, la fantasia zebrata si ritaglia un posto d’onore sulle spiagge più glamour. Il motivo a strisce degradanti è reinterpretato in versioni sempre più creative e colorate. Un’esplosione pop che trasforma ogni costume in un capo statement, perfetto per distinguersi tra sdraio e ombrelloni. Passa dal bianco al rosso il reggiseno Reina Olga di Paola Di Benedetto: è uno dei modelli più amati dalle vip, in versione animalier. Alena Seredova sfoggia invece un bikini della collezione Roberto Cavalli x Skims che abbraccia le curve e gioca con l’abbronzatura. A cavalcare l’onda? Non poteva non esserci Elisabetta Gregoraci: in Sardegna ha catturato l’attenzione col due pezzi Bikini Lovers zebrato azzurro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Maculato? No, pezzato

Anche lo stile mucca conquista la spiaggia! La fantasia pezzata bianca e nera, ma anche reinterpretata in versioni più colorate, si è conquistata un posto nella valigia delle vip in vacanza. Ironica, audace e perfetta per chi vuole distinguersi, la cow print compare sul bikini della sposina Irene Cioni, al mare con la figlia. Diventa sexy addosso a Diletta Leotta: il suo costume bordato di rosso è un inno alla femminilità prorompente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

L’animalier parla (anche) inglese

Che si tratti di un bikini ruggente o di un caftano selvaggio, l’animalier conquista anche le dive d’oltreoceano. Kylie Jenner sfoggia spesso look feroci su Instagram, tra costumi leopardati e babydoll che non si fanno togliere gli occhi di dosso. Brooks Nader, con il suo stile audace, sceglie stampe maculate che esaltano le sue curve da top model. Elizabeth Hurley, regina intramontabile del beach style, propone modelli del suo brand in fantasie feline super eleganti e adatte ad ogni età. E poi c’è Dua Lipa, che non rinuncia mai al tocco edgy: per lei, l’animalier diventa chic, tra bagliori dorati e micro macule. Il risultato? Selvaggiamente glamour. Guardale nella gallery!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

