Le passioni di Anna Kalinskaya: tennis, Sinner e… top brand

“Sì, sto con Anna. Teniamo tutto molto riservato, mi conoscete. Quindi di più non parlo”. Nessuno si aspettava una conferma da parte di Jannik Sinner sulla sua nuova relazione con Anna Kalinskaya e invece la notizia è stata data proprio dal campione altoatesino nel corso della conferenza stampa, seguita al suo primo match (vinto) al Roland Garros. Dopo una serie di indiscrezioni, i due non hanno più bisogno di nascondersi: nel corso delle ore emergono sempre più particolari sia sulla liaison che sulla Kalinskaya, sconosciuta al grande pubblico fino a pochi giorni fa.

Chi è Anna Kalinskaya

Nata il 2 dicembre 1998 a Mosca, la 25enne Anna Kalinskaya è una tennista di professione. Bionda, occhi di ghiaccio, fisico statuario: Anna è stupenda. Figlia di due ex giocatori di badminton, tiene la racchetta in mano da quando ha cinque anni. Al momento 26esima nel ranking WTA, condivide con Jannik Sinner la passione per questo sport. Ma lei ha anche altri interessi, a partire dai cani. Ne ha due, uno che vive in Russia con i genitori e l’altro, Kobe, che la segue in giro per il mondo. Non disdegna la musica, in particolare apprezzerebbe Dua Lipa, Justin Bieber e Rihanna. Per quanto riguarda l’amore, ha avuto una relazione di un anno e mezzo con il collega Nick Kyrgios, finita nel 2020. Ora lei ha occhi solo per Jannik.

La love story con Sinner

Le voci hanno iniziato a circolare qualche settimana fa ma solo adesso è arrivata la conferma. A fine marzo Jannik Sinner era ancora sicuramente fidanzato con Maria Braccini. L’influencer l’aveva infatti seguito a Miami per il torneo Atp, che Jannik aveva vinto, battendo Grigor Dimitrov in finale. Poi, più nulla: lei è sparita dai social, lui ha tenuto un profilo basso come sempre. I dolori all’anca e il rischio di non poter giocare a Parigi avevano contribuito a distogliere l’attenzione dalla sua vita privata. Poco dopo ha iniziato a girare sul web una foto alquanto rivelatrice del tennista in posa con un fan. Nello scatto lo sportivo tiene in mano il cellulare e sembra esserci una chiamata in entrata: “Anna” si legge sul display. Poi le foto insieme a cena nella Ville Lumière e infine lei in tribuna per il match di lui al Roland Garros e viceversa. Inutile far finta di niente, era tempo di uscire allo scoperto.

La collana in regalo

Adesso che Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono ufficialmente una coppia, è stato possibile ripercorrere a ritroso le ultime settimane del tennista e sembra essere stato risolto anche il mistero sulla collana. Jannik era stato pizzicato fuori dalla gioielleria Van Cleef & Arples di Monte Carlo, dove risiede, con in mano un sacchetto. Tutti avevano pensato a un regalo per Maria Braccini, invece pare si trattasse di un cadeaux per la Kalinskaya. Anna infatti ha iniziato a presentarsi in pubblico e in campo durante i match con l’iconico pendente Alhambra (4.400 euro) in oro bianco. Sarà anche vero che due indizi non fanno una prova ma qui i dubbi sembrano pochi.

Dalle racchette alle… it-bag

Oltre ad essere un campione come pochi nel tennis, Jannik Sinner sembra avere buon gusto anche nel fare regali. Del resto, tra sponsor e collaborazioni, lui si sta avvicinando progressivamente alla moda (a Parigi è sceso in campo con il nuovo borsone Gucci x Head), mondo che gli strizza l’occhiolino. Dal canto suo, Anna Kalinskaya non nasconde la sua passione per il lusso. Il suo profilo Instagram è inondato di foto scattate in ristoranti esclusivi e hotel cinque stelle. Anna sembra avere una predilezione per scarpe e borse firmatissime. I sandali in pvc con lacci di Amina Muaddi (1.128 euro) si fanno notare mentre le ciabatte Oran di Hermès (595 euro) sono ormai irrinunciabili per tutte le fashioniste. In tema di it-bag, nelle immagini si scorge la Mini Pouch di Bottega Veneta, la Wander di Miu Miu (2.000 euro) e la My Dior (2.500 euro) in pelle argento dell’omonima maison. La più dolce è però la Le Coeur di Alaia (990 euro): in pelle rossa, è a forma di cuore. Dichiarazione d’amore per il suo Jannik?

