Anna Tatangelo con le sneakers va a comprare i tacchi

La cantante sceglie la comodità di un look basic, ma non rinuncia ad essere cool

Quando la giornata di shopping si preannuncia intensa, l’outfit comodo è una priorità. Lo sa bene Anna Tatangelo che, per la passeggiata tra le vetrine di Roma, sceglie un paio di sneaker Adidas anche se il suo obiettivo finale… sono un bel paio di tacchi.

Look pratico e sportivo per la cantante, che però non rinuncia ad essere cool. Anna Tatangelo sceglie jeans skinny, bomber nero Adidas, scarpe da tennis e un paio di occhiali da sole Hugo Boss. Una mise strategica, basic ma di tendenza, perfetta per mescolarsi tra i passanti e godersi il suo giro di acquisti.

La meta di Anna Tatangelo è la boutique di Casadei, dove si è innamorata di uno stivaletto dallo stile senza tempo ma dall’anima rock, con tacco chunky tricolore e a specchio. Una scelta grintosa e stilosa, esattamente come lei. Ti piacciono le sue nuove scarpe? Guardale nella gallery

