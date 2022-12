Anna Valle, shopping di lusso a Milano: ecco dove compra

L'attrice è stata paparazzata per i negozi del centro: con lei c'era il marito e non sono mancate le effusioni

Anna Valle è uno dei volti più noti del nostro panorama televisivo. L’attrice, protagonista in molte fiction importanti, si appresta a tornare sul piccolo schermo nel ruolo di Emma Conti in Luce dei tuoi occhi 2, che andrà in onda nella prima metà del 2023 su Canale 5. Sicuramente l’ex Miss Italia ha anche altri progetti all’attivo in questo momento ma tra un impegno e l’altro si è concessa un pomeriggio di shopping a Milano insieme al marito.

Tenerezze in centro

Nella sua giornata all’insegna degli acquisti natalizi Anna Valle è apparsa più radiosa che mai. Nel quadrilatero della moda milanese non si è risparmiata in quanto a saluti e sorrisi per i fotografi che la immortalavano. Al suo fianco c’era il marito, Ulisse Lendaro. L’avvocato di Vicenza e l’attrice 47enne si sono conosciuti nel 2006 ma hanno iniziato a frequentarsi solo nel 2008. Dal loro amore sono nati i figli Ginevra e Leonardo. I due in centro si sono lasciati andare a dolci effusioni, tra confidenze e baci.

Tra dolci e borse di lusso

Ma dove compra Anna Valle? Se in passato era stata pizzicata con un sacchettino arancione di Hermès, questa volta l’ex modella si è soffermata a lungo nella boutique di Prada, dove ha interagito con i commessi. Non è dato sapere se stesse cercando doni per i suoi cari o qualcosa per sé. La coppia si è intrattenuta per un po’ anche fuori dalla storica pasticceria Cova, dove Anna ha controllato i messaggi sul telefono. Che abbiano ordinato i panettoni per Natale?

Il look per lo shopping

Per l’occasione Anna Valle ha optato per un outfit casual ma super chic, tutto giocato sui toni del grigio. Il lungo cappotto in lana lavorata era abbinato a un paio di jeans a campana in nuance. Ai piedi Anna portava dei camperos dal tacco moderato. Per tenersi al caldo durante la passeggiata, ha sfoggiato anche un cappello in maglia e una lunga sciarpa. L’unico brand che spicca in tutto il look è quello della borsa. La Gancini di Ferragamo in pelle è l’incarnazione del lusso discreto. Il tocco di classe per un look tutto da copiare. Sbircia la Valle (e le tenerezze col marito) nella gallery.

