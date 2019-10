Anna Wintour e Donatella Versace: foto vintage e look insoliti

Anna Wintour e Donatella Versace sono due delle signore più potenti della moda. Autoritarie, mai un capello fuori posto, al comando di due imperi (Vogue e Versace): Anna e Donatella incutono un po’ di timore. Business a parte, sono in realtà donne come tutte le altre, impegnate a bilanciare il lavoro e la vita privata. In più, sono amiche da una vita.

Durante un talk che le ha viste sul palco insieme, in occasione della conferenza Forces of Fashion a New York, Anna Wintour e Donatella Versace hanno svelato un lato intimo finora sconosciuto ai più. Tra una battuta su Donald Trump e un ricordo di Gianni Versace, Anna e Donatella hanno parlato della loro amicizia e dei viaggi che hanno fatto insieme nel corso degli anni, corredando il tutto con una serie di foto vintage imperdibili.

Abiti casual e dolci attenzioni materne: Anna Wintour e Donatella Versace sorridono a favore di camera, rilassate e unite, nella vita di tutti i giorni. Dal rafting sul Colorado River con dei giubbotti di salvataggio decisamente poco fashion alle cavalcate in Wyoming, dove Donatella sfoggiava “shorts di lycra e tacchi altissimi”, ricorda la Wintour, le loro attività erano piene di adrenalina. “Magari l’anno prossimo facciamo skydiving?”, suggerisce Anna. L’irrefrenabile Donatella non avrà problemi ad accettare la sfida.

Related Posts