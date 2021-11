Anna Wintour nonna tris: è nato Oliver Sozzani Carrozzini

Oliver Sozzani Carrozzini 10-25-21. E, in mezzo, un cuore azzurro. E’ così che Bee Shaffer ha fatto l’annuncio della nascita del suo primogenito. Pochi dati in cui è racchiusa tutta la felicità della figlia della direttrice di Vogue America, Anna Wintour, che ha anche postato tre dolcissime foto del piccolo. Il bimbo di Bee e Francesco Carrozzini è nato il 25 ottobre ma l’annuncio è stato dato solo il 4 novembre. Una scelta non casuale, in questo giorno si celebra infatti il 72esimo compleanno della Wintour, già nonna di Ella e Caroline, avute dall’altro figlio, Charles Shaffer. Di certo non esiste regalo più bello di questo.

L’annuncio della nascita

Uno scatto con il cappellino dell’ospedale in testa e poi due immagini dove Oliver indossa dei graziosi calzoncini in maglia abbinati a un cappellino con le corna da cerbiatto. Niente firme famose per il look del nipote di Anna Wintour, solo tanta tenerezza. Il bimbo con gli occhioni aperti si rilassa nel riduttore Dockatot, dalla fantasia con le foglie, mentre mamma Bee Shaffer scatta. O sarà papà Francesco Carrozzini a immortalarlo? Regista e fotografo, Carrozzini è figlio della compianta Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia, scomparsa nel dicembre del 2016. Bee e Francesco hanno voluto rendere omaggio a Franca dando a Oliver anche il cognome Sozzani.

Un amore da copertina

Bee Shaffer e Francesco Carrozzini si conoscono da sempre. Le loro mamme, Anna Wintour e Franca Sozzani, hanno collaborato per decenni e, nel tempo, hanno costruito anche una solida amicizia. Due delle più potenti figure di sempre nel mondo della moda hanno saputo creare un sodalizio lavorativo ma soprattutto privato, culminato con l’amore di Bee e Francesco. La scintilla tra la figlia della direttrice di Vogue America e il figlio della direttrice di Vogue Italia sarebbe scattata al Met Gala 2016. Nel 2018 le doppie nozze, la prima a Long Island, nella tenuta della Wintour, la seconda a Portofino. Adesso i due sono diventati genitori e sono pronti a iniziare questa nuova avventura. Benvenuto Oliver!

