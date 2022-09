Il diavolo veste Prada rivive con Anne Hathaway alla sfilata di Michael Kors

Sono passati sedici anni ma Il diavolo veste Prada fa ancora battere il cuore di molti di noi. E’ per questo che il look scelto da Anne Hathaway alla sfilata di Michael Kors per la primavera-estate 2023 ha immediatamente infiammato i social.

Il film iconico

La trama del film è conosciuta praticamente da tutti. La giovane Andrea Sachs (interpretata da Anne Hathaway), giunta a New York dopo la laurea e con il desiderio di fare la giornalista, trova lavoro come assistente di Miranda Priestly, temutissima e potentissima direttrice del magazine di moda Runaway. Il personaggio di Miranda, interpretato da Mary Streep, è ispirato ad Anna Wintour, storica editor in chief di Vogue America. Insicura e maltrattata, Andrea riesce piano piano a farsi strada nel mondo del fashion, prima di dirgli addio definitivamente. I look della Hathaway nella pellicola sono indimenticabili, tra abiti da sera Dior, collane di perle Chanel e borse Fendi.

Anne come Andrea

E’ però un altro l’outfit del guardaroba di Andrea Sachs (Andy per gli amici) che Anne Hathaway (ECCOLA con pancione e gambe in vista) ha voluto riproporre per lo show di Michael Kors. Un dolcevita scuro, abbinato a una giacca in pelle marrone, è infatti quello che la protagonista indossa nella scena finale del film. Per la sfilata la Hathaway ha fatto una scelta molto simile, che ha ricordato a tutti quel look tanto noto. Trench in coccodrillo, minigonna abbinata e un maglione turtleneck scuro… ed è subito 2006! La moda dei primi duemila è tornata prepotentemente protagonista del guardaroba femminile e Anne ne è la dimostrazione. In aggiunta, anche la pettinatura con frangia folta è praticamente identica a quella del personaggio da lei interpretato.

La Wintour approva

Quello che però ha davvero agitato gli animi dei fashionisti è il fatto che, durante l’evento, Anne Hathaway fosse seduta proprio vicino ad Anna Wintour. Uno strano mix dove realtà e finzione si confondono. Le due in prima fila hanno chiacchierato amabilmente e osservato le modelle sfilare in passerella. Nel suo look à la Andy, l’attrice era splendida e sicura di sé. La Hathaway non delude e anche Miranda Priestly… vogliamo dire, Anna Wintour… ride e approva!

