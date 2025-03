Antonella Fiordelisi alle Maldive: fuga d’amore… con i look bollenti

In primavera fioriscono… gli amori. C’è una nuova love story sulla bocca di tutti, quella tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. La modella campana e l’imprenditore toscano si frequentano da un paio di mesi e, in questi giorni, hanno confermato le indiscrezioni a mezzo social, postando scatti meravigliosi del loro viaggio di coppia alle Maldive. Belli e innamorati, fanno battere i cuori dei fan. I look di Antonella invece sono da cardiopalma.

Dallo sport a…

Antonella Fiordelisi è un un vulcano. Ha iniziato a praticare fin da piccolissima la scherma, diventando una promessa nella categoria della spada e approdando anche nella squadra nazionale italiana. Ma il futuro aveva altro in serbo per lei, in pochi anni è diventata un’influencer affermata e un noto volto televisivo. Sul piccolo schermo l’abbiamo vista, tra gli altri, al Grande Fratello Vip, a Pechino Express, a Temptation Island e a Scherzi a Parte. Spumeggiante e amata dal pubblico, sta lavorando a tanti nuovi progetti anche per il 2025. Nata a Salerno il 14 marzo 1998, ha appena compiuto 27 anni. “Ho detto no ai festeggiamenti ma qualcuno ha cambiato i miei piani” ha scritto lei su Instagram, pubblicando una serie di immagini con la torta, dove indossa un sensuale top rosso di Balmain. Ma c’era ancora una sorpresa ad aspettarla…

L’amore con Giulio

Poco dopo il party di compleanno, Antonella Fiordelisi è partita alla volta delle Maldive. E’ questa la sorpresa organizzata dal neo-fidanzato Giulio Fratini. Ed è proprio sull’atollo nell’Oceano Indiano che i due hanno deciso di rendere pubblico il loro amore, con uno scatto notturno in acqua. Sguardo tenebroso per lui, lingua fuori per lei: Giulio e Antonella si abbracciano. Lui, che ha archiviato lo scorso anno una lunga relazione con Elisabetta Gregoraci, è pronto per un nuovo capitolo amoroso. “Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico”, aveva dichiarato lei qualche settimana fa a Chi. Gli scatti tropicali tolgono ogni dubbio.

Bikini bollenti

Cos’ha messo Antonella Fiordelisi nella sua valigia per le Maldive? Solo capi estremamente sexy. Del resto gli abiti piccanti sono un must in una vacanza di coppia all’inizio di una relazione. La showgirl trascorre molte ore tra la spiaggia e le acque cristalline, com’è giusto che sia un paradiso del genere. Per la tintarella, lo snorkeling con le tartarughe o per farsi scattare qualche foto social evocativa, Antonella sfoggia i bikini di Tierra Beachwear. Monocolore e striminziti, lasciano davvero poco all’immaginazione.

Sexy per la sera

Per la sera spazio ai minidress, tutti firmati Shein. C’è quello a pois con tanto di fiore in tessuto al collo e quello bianco con maniche svolazzanti e ruches sulle cosce. In tema di total white, l’outfit più sexy di Antonella Fiordelisi alle Maldive è quello composto dal longdress con arricciatura, che la modella ha deciso di indossare al contrario, richiamando l’attenzione sul décolleté. Spazio anche per i pantaloni con un completo a righe effetto pigiama e con un set leggings più top di FGM04 utilizzato in palestra. Guarda nella gallery le immagini della vacanza d’amore di Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini.

