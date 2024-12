Apple Martin al Ballo delle Debuttanti con mamma Gwyneth Paltrow e papà Chris

E’ conosciuto solo come Le Bal: benché di balli in pompa magna se ne organizzino a bizzeffe ogni anno, questo è incomparabile e non ha bisogno di grossi nomi per farsi riconoscere. Il Ballo delle Debuttanti si svolge ogni anno a Parigi: in questo palcoscenico unico venti ragazze dell’alta società fanno il loro debutto ufficiale nel mondo che conta, tra sfarzo e haute couture. La più chiacchierata quest’anno è stata Apple Martin.

La storia

Si tratta di un evento esageratamente pomposo e senza dubbio anacronistico. Forse proprio per questo il Ballo delle Debuttanti catalizza la curiosità… ha però un risvolto benefico. I fondi raccolti nell’edizione 2024 saranno destinati all’Unità di ricerca cardiologica ARCFA del Necker-Enfants Malades Hospital, per i piccoli pazienti con difetti cardiaci, e al Maria Fareri Children’s Hospital, struttura che fornisce assistenza pediatrica avanzata. Del resto anche le venti debuttanti vengono selezionate, oltre che ovviamente per la loro appartenenza alle famiglie più altolocate, per essersi distinte nella filantropia, nell’impegno umanitario e nei meriti accademici. Al loro braccio c’è lo chevalier, un cavaliere proveniente dalla nobiltà e dall’aristocrazia. La storia di questo appuntamento è lunga decenni: il primo ballo è andato in scena nel 1957, per poi interrompersi nel 1973 e tornare successivamente a nuova vita nel 1994, grazie a Ophélie Renouard, che coniò anche il nome Le Bal.

Un affare di famiglia

“Un lungo weekend speciale a Parigi” ha scritto Gwyneth Paltrow su Instagram, pubblicando una serie di foto dal sapore francese. Cosa ci faceva l’attrice in città? Accompagnava la figlia, Apple Martin. La ventenne era tra le debuttanti al Le Bal 2024. Mamma orgogliosa, Gwyneth ha partecipato alla serata di gala. La star non era però l’unica tifosa presente all’esclusivo Hotel Shangri-La della Ville Lumière. Emozionati per Apple c’erano anche la nonna Blythe Danner (attrice, oltre che mamma della Paltrow) e il secondogenito di Gwyneth, il 18enne Moses Martin. Poteva in questo bel quadretto mancare papà Chris Martin? Il frontman dei Coldplay e la diva hollywoodiana sono separati dal 2014 ma sono rimasti molto amici, oltre che presenti nella vita dei ragazzi. E’ dolcissimo il video di padre e figlia che danzano, prima che lui la consegnasse al suo cavaliere, il nobile Leo Cosima Henckel von Donnersmarck.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coldplay Nation (@coldplaynation_official)

Cenerentola… haute couture

Come ci si veste per un evento del genere? Le venti fortunate selezionate per il Ballo delle Debuttanti possono contare sull’appoggio dei top brand, che confezionano per loro abiti haute couture degni di una principessa. Apple Martin si è affidata a Valentino. Alessandro Michele ha disegnato un vestito smanicato in chiffon plissé di seta color blu cielo con il corpetto impreziosito da un fiocco in seta nera. Sono in tonalità anche gli accessori, un paio di sandali dai listini sottili e una clutch con logo gioiello. Per realizzare il prezioso modello ci sono volute 750 ore di lavoro: le sarte hanno creato questo long dress unico, facendo assomigliare Apple a una moderna Cenerentola. Stessa maison per tutta la famiglia. Gwyneth Paltrow era splendida e un po’ dark nel tulle a balze con delicati pois bianchi. Completo scuro e papillon destrutturato per Moses Martin. Chris Martin era impeccabile nel tuxedo con revers in satin.

La nipote di Sofia Loren

Se Apple Martin è stata senza dubbio la debuttante più chiacchierata a Le Bal 2024, ci sono anche altre ragazze che meritano di essere citate. La prima è sicuramente Lucia-Sofia Ponti, figlia del regista Edoardo Ponti e nipote di Sofia Loren. Studentessa alla Brown University di Rhode Island, Lucia-Sofia è stata eletta tra le più eleganti della serata. La 18enne si è affidata a Giorgio Armani, grande amico della Loren, che ha creato per lei un abito dalla gonna a ruota, con righe bicolori a motivi floreali. I gioielli V Muse hanno completato il suo outfit. Chevalier italiano per lei, il conte Alberico di Carpegna Brivio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Revista ¡HOLA! (@holacom)

Le altre debuttanti

In tema di debuttanti con il sangue blu, ecco la principessa Eugenia de Borbón y Vargas, con il vestito Carolina Herrera sfoggiato dalla madre, Margarita Vargas, alle nozze di Alberto di Monaco. A infoltire la categoria del cinema, oltre a Apple, c’era Angel Zhang, figlia del regista cinese Zhang Yimou. La giovane, che sogna di fare l’attrice, era regale nel maestoso modello blu notte con maniche gioiello di Alexis Mabille. Protagoniste bellissime di una serata esclusiva che desta ancora moltissimo interesse.

