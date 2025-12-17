Apple Martin con il vestito di mamma Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow si è presentata sul red carpet della prima newyorchese di Marty Supreme insieme ai figli Apple e Moses Martin, per celebrare il suo ritorno al cinema dopo anni di pausa. I riflettori sono caduti sulla 21enne Apple, che ha stupito tutti con un look dal sapore nostalgico e dal forte legame famigliare.

A New York per Marty Supreme

La première di Marty Supreme ha visto la partecipazione di numerose star. Tra queste, Timothée Chalamet, protagonista del film. Per la prima di Los Angeles, l’attore e la fidanzata Kylie Jenner avevano fatto una scelta stilistica audace, presentandosi in total orange. Nella Grande Mela, Chalamet era solo ma non ha rinunciato alla stessa nuance, con un vibrante completo Tom Ford. La pellicola racconta la storia di Marty Mauser, un giovane talento del ping pong, determinato a diventare un fenomeno negli anni Cinquanta. Gwyneth Paltrow interpreta una star del cinema in pensione, che diventa l’interesse amoroso di Marty.

Gwyneth Paltrow, eleganza senza tempo

A differenza del collega Timothée Chalamet, per l’occasione, Gwyneth Paltrow ha optato per il total black. L’attrice 53enne ha indossato un abito haute couture di Valentino con corpetto in velluto nero, caratterizzato da una scollatura a barchetta e un fiocco oversize posizionato su una spalla. La gonna, sempre nera, presentava uno spacco profondo che conferiva movimento e sensualità al look. Ai piedi, le slingback di Paris Texas completavano l’outfit con discrezione ed eleganza. L’acconciatura, una treccia con fiocco in velluto coordinato, aggiungeva un dettaglio chic e romantico. Il make-up con rossetto rosso brillante conferiva il tocco finale a una mise che univa classe e modernità.

Apple e Moses Martin sul red carpet

Accanto a Gwyneth Paltrow c’erano Apple, 21 anni, e Moses, 19. I due fratelli sono figli di Gwyneth e del frontman dei Coldplay Chris Martin: la coppia ha finalizzato il divorzio nel 2016. Moses Martin ha calcato il red carpet con un look preppy-chic Dior: per lui, blazer grigio strutturato indossato su camicia azzurra a quadretti lasciata leggermente fuori dai pantaloni, cravatta a righe verdi e blu, pantaloni bianchi ampi e scarpe marroni. L’outfit rifletteva uno stile rilassato ma curato. Apple Martin, che attualmente studia legge, storia e società alla Vanderbilt University, ha dimostrato di aver ereditato il senso della moda della madre.

L’abito Calvin Klein del 1996

Il vero clou fashion della serata è stato senza dubbio l’abito scelto da Apple Martin. La giovane ha indossato lo stesso tubino nero Calvin Klein Collection che sua madre Gwyneth Paltrow aveva sfoggiato alla premiere newyorkese di Emma nel luglio 1996. Il vestito, minimal e senza tempo, presenta una silhouette aderente con scollo tondo e schiena scoperta. Apple ha replicato anche lo styling della madre: capelli biondi raccolti in uno chignon elegante e orecchini di diamanti come unici gioielli. Il trucco naturale con un tocco di blush e un rossetto nude-corallo conferiva un’aria fresca e contemporanea al look vintage.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Who What Wear (@whowhatwear)

Come la mamma

Vedere l’abito indossato da Apple Martin ha riportato alla mente le immagini di Gwyneth Paltrow nel 1996, quando l’attrice era all’apice della sua carriera e definiva i canoni del minimalismo fashion degli anni Novanta. All’epoca, la Paltrow aveva 23 anni e stava promuovendo Emma, l’adattamento cinematografico del romanzo di Jane Austen, che l’avrebbe consacrata come icona di cinema e stile. Il confronto tra madre e figlia è sorprendente: Apple mostra la stessa eleganza naturale, che ha contribuito a rendere Gwyneth una star mondiale. Quello di Apple non è solo un omaggio nostalgico, ma una celebrazione del legame tra generazioni e della capacità della moda di raccontare storie personali e familiari.