Arisa, che tacchi! Ecco come li sceglie

Giornata di shopping a Roma per Arisa. La cantante è stata paparazzata nel centro della Capitale. Direzione? La boutique di Casadei, dove ha provato due paia di scarpe che non passano inosservate.

Lo stile eclettico

Arisa è nota per il suo stile anticonformista, nella vita… e nei look. La cantante ama giocare con la moda, tra proposte sexy e capi firmati. Nella sua recente apparizione a Sanremo, dove ha cantato insieme a Gianluca Grignani in occasione della serata dedicata ai duetti, l’artista ha stupito con il suo outfit, un vestito nero (e decisamente rivelatore) di Rick Owens. Il modello era già stato indossato da Kim Kardashian, in versione argento. Purtroppo nel corso della stessa serata del festival anche la violinista Laura Marzadori, che si è esibita con Lazza, ha sfoggiato lo stesso identico abito. Un fashion faux pas che non è però riuscito a togliere luce alla sempre strepitosa star della musica italiana.

Il look per lo shopping

L’approccio irriverente di Arisa nei confronti della moda è stato rispecchiato a pieno anche per la sua incursione di shopping. Stivaletti a punta dal tacco a spillo con borchie e cinghie, jeans gessati, cardigan tricolore, giacca in pelle e maxi borsa effetto matelassé: il look della cantante è decisamente alternativo. I capelli corti, biondissimi e lasciati al naturale aggiungo un’ulteriore nota punk all’outfit. Al collo Arisa porta le cuffie AirPods Max di Apple (629 euro), l’accessorio perfetto per un’artista musicale del suo calibro.

Le scarpe

In un soleggiato pomeriggio laziale, Arisa è arrivata in negozio da Casadei sorridente e rilassata. La cantante si è intrattenuta con i commessi poi ha selezionato due paia di scarpe da provare. I modelli scelti sono entrambi della collezione Rock e non si può dire che non si facciano notare, grazie ai plateau altissimi. Prima l’artista ha calzato gli stivaletti Vittoria (1.250 euro) in vernice nera: i boots vantano una serie di cinturini frontali che abbracciano maliziosamente il piede. Un rapido cambio ed ecco che la star ha indossato le Mary Jane Tiffany (950 euro), in pelle lucida marrone. Un modello dalle proporzioni esagerate, che rende accattivante una forma classica. Dopo essersi osservata allo specchio e aver dedicato anche qualche sorriso ai fotografi appostati fuori, la star è uscita a mani vuote dallo store. Voi quale avreste scelto?

