Capelli lunghi o corti? Arisa trasformista stupisce con gli hair look

Voce magnetica e personalità sfaccettata: Arisa è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano. Nota per i suoi brani, per la sua spigliatezza ma anche per i suoi look. La sua passione per la moda non è mai stata un mistero, così come la sua voglia di continuo cambiamento, che ci ha regalato negli anni outfit indimenticabili. Le sue metamorfosi passano anche attraverso i capelli: nell’ultima settimana ci ha stupiti con due hair look molto diversi, entrambi riuscitissimi.

Dark lady a Sanremo

Il duetto di Irama con Arisa, nel corso della serata delle cover, è stato uno dei più apprezzati dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo. I due si sono esibiti in Say Something – I am Giving Up on You, incantando l’Ariston con la fusione delle loro voci ma stupendo anche con i look. Il cantante, che si è affidato a Balmain per tutta la durata della manifestazione, per la quinta serata ha scelto un gilet senza bottoni ricoperto di cristalli, abbinato a pantaloni in pelle e camperos. Registro diverso per Arisa, dark lady con una creazione custom di Belfiori. Un gioco di pieghe sulle maniche e sulla vita conferisce volume all’abito, arricchito da un paio di guanti in tessuto sheer. A completare la mise gotica, scarpe Casadei, preziosi gioielli Crivelli e una lunghissima chioma corvina.

Sul red carpet

Pochi giorni dopo, Arisa ha partecipato alla prima del film FolleMente al cinema Colosseo di Milano. Sul red carpet della pellicola diretta da Paolo Genovese c’erano i protagonisti e una serie di altri ospiti illustri, tra cui la cantante. Per l’occasione, l’artista ha scelto uno stile completamente diverso rispetto a quello adottato a Sanremo. Nel tempo l’abbiamo vista con un arcobaleno di colori ma, al momento, il nero si conferma la sua tonalità preferita. Per lei, maglione in velluto, gonna al palpaccio dal profondo spacco laterale che svela i gambaletti, trend molto in voga al momento, e pump dal tacco discreto. Gli orecchini con le due grosse pietre rubino e il trucco al naturale completano la mise da première.

Chiome camaleontiche

Tra il look di Sanremo e quello della prima di FolleMente è però un altro il dettaglio che salta maggiormente all’occhio: il cambio di capigliatura di Arisa. Come detto, sul palco dell’Ariston la cantante ha sfoggiato capelli lunghissimi, nerissimi e molto lisci, con la riga centrale: un hair look che completava perfettamente la mise. Una scelta scenica, che ha reso necessario l’utilizzo di una parrucca. In questi mesi sui social infatti, lei ha sempre mostrato i capelli al naturale, portati scuri e corti. E’ così che si è presentata anche sul red carpet milanese, dopo aver fatto un salto dal suo parrucchiere. L’abbiamo vista rasata, biondo platino, con il pixie cut color cioccolato: lei ama giocare con le pettinature e i risultati sono sempre molto cool… guardala nella gallery.

Related Posts