Asap Rocky sfoggia un ciondolo di lusso dedicato… a se stesso

Una serata divertente in sala giochi come una coppia qualunque, ma non sono una coppia qualunque. Asap Rocky e Rihanna sono stati paparazzati a Miami, in un momento di spensieratezza. Impossibile non notare i loro look, vistosi e appariscenti come al solito, ma ad attirare di più l’attenzione è il luccichio del grande ciondolo che sfoggia il rapper: una figura di perle e diamanti che ha… le sue stesse sembianze.

In sala giochi con Rihanna

Rihanna e Asap Rocky spiccano in mezzo alla folla della sala giochi di Miami. La pop star indossa un abito nero semplice ma molto attillato e dalla scollatura generosa, il focus stavolta è sui capelli rosa. Il rapper non è da meno con una t-shirt della collezione che ha realizzato per Puma: bianca e con la riproduzione della cintura di sicurezza a sei punti che si usa negli sport automobilistici. A completare l’outfit un balaclava imbottito a forma di casco, sempre della stessa capsule collection. E poi il curioso ciondolo, vero pezzo forte del look.

Il gioiello di Asap Rocky

I gioielli, soprattutto se vistosi, sono una grande passione di Asap Rocky che spesso ne sfoggia di ogni genere e tipo. Stavolta sbalordisce con il ciondolo realizzato per lui dal jewellery designer Alex Moss. Si tratta di un “Bape carachter” con le sembianze del rapper, in perle e diamanti colorati. Il pendente, dalle dimensioni notevoli, completa una catena massiccia e anche questa arricchita da diamanti. Ma non è l’unico accessorio prezioso: alle dita sfoggia due anelli sbalorditivi, uno dei quali a forma di R (come Rocky, ma anche come Rihanna).

Il “look” del ciondolo

Alex Moss, lo stesso designer a cui si è affidata Hailey Bieber per la creazione di due estrosi ciondoli da regalare a Justin Bieber, non ha trascurato nessun dettaglio quando ha creato il gioiello di Asap Rocky. Occhiali con le perle, maxi mollette che coprono tutta la testa quasi come un casco, t-shirt con disegnato un giubbotto antiproiettile con la scritta American Sabotage: se il “look” del charm sembra familiare non è un caso. Si tratta dello stesso outfit che il rapper ha indossato nel 2023 per la sua performance al festival Rolling Loud di Miami. Più custom di così..

I gioielli più preziosi di Asap Rocky

Ad Asap Rocky i gioielli costosi piacciono molto e ne possiede in abbondanza, ma ciò che ha di più prezioso sono senza dubbio i due figli che ha avuto da Rihanna. Il primogenito della coppia, RZA Asthelson Meyers, è nato a maggio 2022 e 15 mesi dopo è arrivata la sorellina Riot Rose Meyers. Pare che con loro il rapper si sia rivelato un padre modello. “Che leader, che grande, paziente e amorevole papà!” ha detto la pop star a proposito del suo compagno, e ha aggiunto: “I miei figli sono ossessionati da lui, io ormai sono solo uno sfondo, una comparsa”. Certo niente vale più dell’amore dei bambini, ma comunque anche i gioielli non scherzano.

