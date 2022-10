Ascanio Pacelli diventa calvo: “Non vi piaccio? Non è un mio problema”

“Basta con lo ‘sposta di qua, sposta di là…’ inizia un nuovo me”, scrive Ascanio Pacelli su Instagram. Il volto tv non si vergogna e racconta i motivi del suo gesto forte, radersi la testa. Un passo difficile per un uomo ma, allo stesso tempo, una liberazione da schemi e forzature.

L’amore nato in tv

Ascanio Pacelli è noto al grande pubblico da quasi un ventennio. Come dimenticare la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello nel 2004? Nella casa più spiata d’Italia il golfista di nobili origini ha conosciuto la sua futura moglie, Katia Pedrotti. La loro love story, nata davanti alle telecamere, è stata coronata, oltre che dal matrimonio, dalla nascita di due figli, Matilda e Tancredi. Un amore grande e una famiglia felice. Katia e Ascanio, molto attivi su Instagram, condividono con i follower la loro quotidianità, tra scuola, lavoro, vacanze e relax.

Stile Grande Fratello

Appassionati di moda, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti hanno condizionato lo stile dei ragazzi italiani nei primi anni Duemila. Camicie e jeans, abitini, stivali al ginocchio: i look di Katia erano copiatissimi. Anche Ascanio, con le sue magliette Abercrombie & Fitch, che tanto erano in voga, e le sneakers Nike, faceva invidia ai suoi coetanei. E poi, come non parlare delle loro acconciature? Il biondo platino della Pedrotti andava fortissimo, così come il taglio sbarazzino con gel sulle punte del fidanzato. I capelli di Pacelli sono tornati ora protagonisti.

Rasato e libero

“Il problema va risolto alla radice. Anche perché ormai sono molti più i capelli che trovo alla mattina sul lavandino che la sera attaccati alla testa. Del resto, è normale ragazzi, quasi 49 anni, il tempo passa. Ed è sbagliato pensare che uno debba rimanere imprigionato a quando aveva 25 o 30 anni e una chioma folta e bella, non è così”, racconta Ascanio Pacelli mentre si rade la testa con la macchinetta, in bagno davanti allo specchio. Senza maglietta, con i famosi tatuaggi che ricoprono il busto, gli occhi azzurri pungenti: Ascanio si mette a nudo, con un gesto consapevole e liberatorio. La sua è una scelta che riscuote il favore dei quasi 400mila follower e se qualcuno non è d’accordo, poco importa. “Non vi piaccio? Non è un problema mio”, conclude lui. Bravo!

