Con Ashley Graham anche l’abito da sposa è body positive

Nel giorno delle proprie nozze, ogni donna vuole sentirsi perfetta con addosso l’abito dei propri sogni, indipendentemente dalla silhouette. Con la collezione che ha disegnato per Pronovias, Ashley Graham ha pensato proprio a tutte: le più mingherline come le plus-size. I 17 modelli che compongono la capsule realizzata insieme a Alessandra Rinaudo, chief artistic director del brand, sono adatti a ogni fisico e ogni taglia, dalla 32 alla 64, per far sentire speciale ogni donna nel suo giorno più bello.

Abiti da sposa per tutte le forme

Sono tutti bianchi come da tradizione, ma gli abiti da sposa che compongono la collezione di Ashley Graham sono davvero per tutti i gusti: sexy o romantici, glamour o boho… ci sono persino wedding dress con pantaloni (ti ricordi le due spose vip in pantaloni? Riguardale QUI).

“Abbiamo selezionato i migliori tessuti, le perline, il pizzo e i ricami. E abbiamo pensato a come le spose potessero sentirsi favolose in diversi tipi di celebrazioni” ha spiegato Alessandra Riondino. “Sono davvero entusiasta di collaborare nuovamente con Pronovias e avere la possibilità di creare abiti da sposa per le donne di ogni forma”, ha detto la modella e attivista, alla seconda partnership con il brand dopo il successo del 2020.

Il lancio della collezione per Pronovias

Questa estate, al lancio della capsule nel flagship store di Los Angeles, Ashley Graham era emozionatissima e scatenata. Con la sua solita carica di allegria e buonumore, ha sfilato insieme alle altre modelle portando in passerella una delle sue creazioni (leggermente rivisitata). Sui social ha condiviso anche il reel di un cambio d’abito, con i diversi modelli che enfatizzano le sue forme, sottolineano il punto vita e fanno risaltare il suo décolleté esplosivo. Bellissima e piena di self confidence, ha regalato ai follower scatti più formali e momenti di backstage a base di risate. Ma, soprattutto, ha donato alle future spose la possibilità di sentirsi al top senza badare alla taglia.

