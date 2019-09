Ashley Graham fascia il pancione nel lattice

Ashley Graham non si è mai vergognata di esibire il suo corpo, spesso in tutto il suo nudo splendore, ma ne ha fatto un vanto per incoraggiare migliaia di ragazze in tutto il mondo ad accettare le proprie forme.

Adesso che è incinta, Ashley Graham non ha certo modificato il tiro dei suoi scatti social, anzi si mostra al naturale con ancora più enfasi. Foto in bikini insieme al marito, il regista Justin Ervin, che le accarezza dolcemente le curve, selfie in ascensore in minidress leopardati e red carpet infuocati.

Al Daily Front Row’s Fashion Media Award, durante la NYFW, Ashley Graham ha optato per un abito in lattice rosso con lavorazione al laser di Vex Clothing. Il vestito, ovviamente su misura, fasciava la pancia in crescita della modella curvy, che non ha smesso un attimo di sorridere. Un’energia contagiosa per una donna davvero top.

LEGGI ANCHE

>>>Ashley Graham, shooting black and white<<<