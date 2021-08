Ashley Graham, pancione in vista nei micro bikini: il messaggio per le mamme

Non c’è filtro e non c’è inganno nel profilo Instagram di Ashley Graham. Nei suoi social non trovano spazio le costruzioni e i modelli irrealistici a cui siamo abituati. Al bando il fotoritocco, qui c’è solo body positivity. Del resto la top curvy più famosa di sempre ha costruito la sua carriera sull’accettazione del sé, mostrandosi senza vergogna tra cellulite e smagliature.

Body loving col pancione

Adesso che è di nuovo incinta, Ashley Graham è tornata ad affrontare anche tutti i temi legati alla maternità. Il corpo delle donne cambia ma troppo spesso star e influencer trasmettono un’idea finta e irrealizzabile (perché troppo perfetta) della gravidanza. Grazie ai suoi scatti sinceri, la top contribuisce a trasmettere un potente messaggio di body loving e invita le mamme a volersi bene. In vacanza in Jamaica con il marito, il regista Justin Ervin, e il primogenitori Isaac, Ashley sforna una foto in costume dietro l’altra.

Le “collane” sul ventre

Il pancione che cresce, il seno che lievita e la gioia che aumenta post dopo post: l’energia di Ashley Graham è contagiosa. Sono tanti e coloratissimi gli outfit che Ashley pubblica per i follower. Non mancano i modelli della sua linea di swimswear, Swimsuits for All, tra interi e bikini. Spazio anche al matchy-matchy, con un abito Hvn pieno di nuvole abbinato al due pezzi e a delle comode ciabatte Crocs, nella stessa fantasia.

Autoironica e sincera, Ashley Graham condivide con gioia anche dei video dove si riprende da sotto, di lato e dove fa zoom sui difetti e sugli inestetismi. Uno l’accessorio preferito dalla modella in queste settimana di relax: delle body chain che fasciano il ventre. Perché le forme di una mamma sono bellissime e meritano di essere sottolineate.

