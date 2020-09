Ashley Graham torna in passerella… e in backstage da Fendi usa il tiralatte

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa un voto al colore Adatto per questa occasione pericolosamente sexy 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il 18 gennaio Ashley Graham è diventata mamma del piccolo Isaac, figlio che lei e il marito Justin Ervin hanno tanto atteso. La modella aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal lavoro per godersi il suo piccolo ma mai avrebbe pensato all’arrivo imminente di una pandemia. La quarantena l’ha costretta a stare lontano dalle scene mondiali per 9 mesi.

Ashley e la famiglia hanno trascorso un lunghissimo periodo nella sua casa natale, in Nebraska. Giornate spensierate nella natura, servizi fotografici a distanza, come quello per Elle, dove Ashley Graham si mostra nuda mentre allatta Isaac, tanti sorrisi e dolci momenti: così la top model curvy ha trascorso il lockdown. Adesso però Ashley è pronta a ripartire ed è sbarcata direttamente alla Milano Fashion Week. Un’edizione certamente diversa tra show con poco pubblico, tanti digital live, gel e mascherine ma non per questo meno sentita.

Protagonista in passerella da Fendi, dove ha sfilato con un romantico abito a vestaglia in tessuto floreale, Ashley Graham ha trasformato il backstage nel suo set personale per lanciare messaggi di body love. Che sia una paladina dell’accettazione di tutti i corpi non è una novità. La famosa plus size si batte contro il body shaming da ben prima della sua gravidanza e da prima che fosse una moda. Adesso però ha ampliato ulteriormente il suo bacino d’utenza, includendo anche il mondo delle neo-mamme alle prese con gli ormoni impazziti, i chili di troppo e le smagliature.

Ashley Graham ha parlato apertamente dei cambiamenti che il suo corpo e la sua mente hanno subìto da quando è rimasta incinta. Più volte si è anche fatta ritrarre nuda, con tutte le sue imperfezioni, senza vergogna. A Milano ha portato avanti il suo credo, postando un selfie di profilo dove, con addosso solo il reggiseno, esibisce le forme burrose. Una volta da Fendi si è poi ripresa dietro le quindi dove, mentre veniva truccata, svuotava il seno con il tiralatte. Una mamma multitasking ma soprattutto sincera.

Related Posts