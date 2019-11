Spendereste 300 mila euro per un cardigan usato? Forse voi no, ma qualcuno sì. A patto però che si tratti di quello indossato da Kurt Cobain durante il mitico concerto MTV Unplugged, originale e mai lavato. Quello del leader dei Nirvana è il maglione (sdrucito) più caro mai venduto a un’asta, ma non è il solo cimelio delle star ad essere stato acquistato a un prezzo folle.

Il record spetta al longrdress di chiffon nude tempestato di paillettes disegnato da Jean Louis e indossato da Marylin Monroe quando dedicò “Happy birthday Mr President” a J. F. Kennedy. Battuto all’asta da Julien’s Auction nel 2016, è stato pagato la bellezza 4 milioni e 340mila euro.

Dall’abito Versace di Witney Houston allo smoking Tom Ford indossato da Daniel Craig, ce n’è per tutti i gusti. Ma a garantire affari d’oro alle case d’aste è stato Michael Jackson con i suoi guanti: un paio se l’è aggiudicato un fortunato acquirente nel 2015 per “soli” 18mila euro. Un vero affare, visto che nello stesso anno ne è stato venduto uno a 145mila euro mentre un’altro, nel 2009, ha raggiunto i 316mila euro.

La sorte più curiosa è toccata al vestito Valentino sfoggiato da Lady Gaga ai Golden Globes 2019 e andato all’asta lo scorso 31 ottobre. Dopo che la casa di moda ha avviato azioni legali denunciando il furto del capo, la Nate D. Sanders Auctions lo ha ritirato a 10 minuti dalla chiusura della vendita, quando l’abito aveva raggiunto la cifra di 17mila euro.

