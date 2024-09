Aurora Ramazzotti, dal tanga al body di pizzo: “Non staccate le etichette!”

In posa nel palazzo storico o davanti allo specchio nella sua camera da letto, la conduttrice è piccante in Intimissimi

Domenica bollente per Aurora Ramazzotti che, nel weekend appena trascorso, ha condiviso con i follower una serie di contenuti audaci dove posa in lingerie. Con i capi Intimissimi, la conduttrice è pronta per l’autunno in arrivo. Autoironica e spigliata, non mancano i risvolti divertenti nei video social.

In intimo nel palazzo storico

“A chi non è mai capitato di aggirarsi per i corridoi di Palazzo Bovara in intimo sorseggiando un ottimo caffè?” scrive Aurora Ramazzotti su Instagram. Una frase certamente ironica ma che conferma anche un trend degli ultimi giorni: posare in lingerie nelle residenze storiche italiane. Poco prima di lei ci aveva pensato Belen Rodriguez a infuocare i cuori dei follower con un video piccante dove indossava capi immacolati e promuoveva anche la sua linea di beauty. Torniamo ad Aurora, splendida nella dimora milanese mentre sfoggia un body in pizzo nero, molto sgambato e dalle trasparenze audaci. In piedi tra i marmi o in posa su una sedia, fa galoppare la fantasia.

In camera da letto

E’ completamente diversa l’ambientazione scelta da Aurora Ramazzotti per mettere in mostra altra lingerie firmata Intimissimi. In una calda domenica di settembre, la conduttrice ha sfoggiato due completi del brand. Uno è bianco, in pizzo, con reggiseno a triangolo e brasiliana: di spalle allo specchio, Aurora lascia davvero poco all’immaginazione. Forme perfette e giusto tocco di malizia per lei, che non perde occasione anche per un siparietto simpatico. “Non staccate le etichette come faccio io (lo so che lo fate)” scrive nelle storie di Instagram, mentre appunto tira con forza l’etichetta del top che indossa fino a strapparla. Qualche secondo dopo, ecco un altro outfit, sempre pizzato ma, questa volta, sui toni del rosa antico.

Circondata dall’amore

Aurora Ramazzotti non ha mai fatto mistero delle insicurezze provate in adolescenza relativamente al suo corpo. La difficoltà di amare sé stessa e sentirsi bene nella propria pelle l’ha accompagnata a lungo. Il bisogno di coprirsi, di tirare dentro la pancia, di camuffarsi: un disagio comune a tante donne, condividerlo fa bene a tutte. Benché il percorso duri tutta la vita, adesso Aurora sembra aver trovato maggior serenità. Merito del lavoro di introspezione ma anche delle persone care al suo fianco: papà Eros Ramazzotti, mamma Michelle Hunziker, il suo compagno Goffredo Cerza e, ovviamente il suo bimbo, Cesare, nato nel marzo del 2023. Le foto social che la Ramazzotti condivide parlano di famiglia, di calore, di amore. Ma lei è anche forte e indipendente, allora perché non dimostrarlo con una serie di scatti dove posa con fierezza in lingerie? Guardala nella gallery.

