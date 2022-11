Aurora Ramazzotti fascia il pancione con l’outfit colorato e fantasioso

In attesa del primo figlio, la conduttrice è stata pizzicata in centro a Milano... con Trussardi per mano

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo un periodo di grande felicità. Ad aprile lei e il compagno Goffredo Cerza diventeranno genitori di un maschietto: la loro gioia è incontenibile. Anche Michelle Hunziker ha rivelato che non vede l’ora di essere nonna. La loro è una famiglia allargata molto unita e questo legame forte traspare sui social.

La famiglia si allarga

Il gossip della gravidanza di Aurora Ramazzotti era nell’aria da settimane. Dopo un’estate a caccia di indiscrezioni, la conferma è ufficialmente arrivata a settembre. A 25 anni (ne farà 26 a dicembre) la conduttrice è dunque pronta per diventare mamma. In attesa del lieto evento, atteso per la primavera, lei e Goffredo Cerza stanno preparando il nido per la loro nuova famiglia. Insieme da cinque anni, i due abitano insieme già da un po’ ma adesso sono alle prese con un altro trasloco: con il piccolo in arrivo, serve infatti una casa più grande.

Fiocco…

L’emozione in casa Hunziker-Ramazzotti-Cerza è dunque alle stelle. Il 2 ottobre Aurora Ramazzotti e il compagno hanno organizzato una super festa per svelare ad amici e parenti il sesso del bambino. Un evento dolcissimo dove appunto tutti hanno appreso che sarà un maschietto. Tutti ma soprattutto i nonni, tra cui Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Quella del 2 ottobre non è infatti una data casuale, bensì il giorno in cui si celebra la Festa dei Nonni. Al party Aurora aveva optato per un outfit funky e colorato, composto da un tailleur viola, portato con un cappello arancione e una borsa vintage di Balenciaga.

Colorata in gravidanza

Lo stile premaman di Aurora Ramazzotti è fatto di colori e fantasia. Che sia un bikini ceruleo di Nike o un micro top portato con degli accattivanti pantaloni zebrati, Aurora non ha intenzione di nascondere il meraviglioso pancione che cresce. Paparazzata in giro per Milano, città in cui vive, la Ramazzotti ha scelto un look frizzante per una passeggiata in centro. Serena e sorridente ha scherzato con i fotografi, che l’hanno seguita con discrezione.

A spasso con Trussardi

Certo, in questo caso il ventre era coperto, complici le rigide temperature di novembre ma Aurora Ramazzotti ha comunque trovato il modo per farsi notare. Per lei stivaletti aderenti con il tacco di pochi centimetri, jeans morbidi, camicia bianca e maglione a coste verde smeraldo. L’infleuncer si tiene al caldo con un lussuoso cardigan di Alanui nero e grigio. Lo sguardo è celato da un paio di occhiali da sole Balenciaga, immediatamente riconoscibili. E’ sulla borsa però che cade l’occhio. Nera e in pelle, potrebbe tranquillamente passare inosservata se non fosse per il brand: Trussardi. Mamma Michelle Hunziker ha di recente ritrovato l’amore con l’ex marito Tomaso Trussardi, a 10 mesi dall’annuncio di separazione. Negli scatti rubati che circolano i due sembrano due ragazzini ai primi appuntamenti. Aurora comunica al mondo la sua approvazione per mezzo di una borsa?

