Aurora Ramazzotti, minigonna e accessori firmati per l’uscita in compagnia

A spasso per Milano la figlia di Michelle Hunziker ha optato per un look dal sapore punk

Una passeggiata in centro con le amiche in un pomeriggio d’inverno. Il caffè al bar. Le chiacchiere. Attività che fino a un anno fa erano la totale normalità ma che ora sono diventate un lusso. In una Milano in zona gialla c’è una ragazza di nome Aurora che si è concessa un pomeriggio in compagnia. Un ragazza come tante, con il suo stile casual e anticonformista. Ma lei non è un’Aurora qualunque bensì colei a cui, nel 1996 papà Eros Ramazzotti dedicò una canzone entrata a far parte della colonna sonora degli italiani, “L’Aurora” appunto.

Passioni e successi

Il fitness, la lettura, la musica, i tatuaggi, i gatti, Aurora Ramazotti è piena di interessi. Inoltre, a soli 24 anni, è già una donna di successo. Nata dalla relazione di Eros con Michelle Hunziker, la Ramazzotti ha già un’avviata carriera nel mondo dello spettacolo, sia in radio che in tv. Come non parlare dell’amore? La sua relazione con Goffredo Cerza procede a gonfie vele. Infine, con un profilo Instagram che vanta 2 milioni di follower, Aurora sfrutta la sua vetrina social per lanciare messaggi di sensibilizzazione, invitando i fan ad amarsi per come sono, con pregi e difetti.

Punk con gli accessori firmati

Insomma Aurora Ramazzotti è una ragazza sfaccettata e piena di impegni ma resta una 24enne che si gode il fiore degli anni, per quanto possibile di questi tempi. In centro a Milano la Ramazzotti ha catturato l’interesse dei paparazzi e dei presenti con il suo stile che mixa capi vintage dal sapore punk a accessori di lusso. Sigaretta elettronica alla mano, Aurora si è divertita con gli amici fuori da un ristorante meneghino con addosso una minigonna in tessuto tartan abbinata a un maglioncino nero e a una calda giacca in denim con interno in pelliccia di agnello.

Ai piedi Aurora Ramazzotti sfoggiava gli stivali must-have delle ultime stagioni, firmati Bottega Veneta (850 euro), mentre sulla spalla portava una borsa di Off-White (995 euro) in pvc trasparente. Un outfit composto da colori neutri sul quale spiccava la mascherina rosa fluo. Accessorio quest’ultimo di cui tutti sperano di liberarsi presto.

