Aurora Ramazzotti, shopping con il pancione e… colpo di testa!

Procede a meraviglia la gravidanza di Aurora Ramazzotti. La conduttrice e il fidanzato Goffredo Cerza sono in attesa del primo figlio, la nascita è prevista per aprile. Sarà un maschietto: Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non vedono l’ora di diventare nonni. Anche Aurora è entusiasta per questo nuovo capitolo della sua vita e, vulcanica come sempre, trascorre le giornate tra un appuntamento e l’altro. Il pancione di sette mesi, ormai pronunciato, non ferma nemmeno la sua voglia di shopping.

Shopping in nero

In un soleggiato pomeriggio d’inverno, Aurora Ramazzotti è stata paparazzata in centro a Milano. Direzione? Il negozio Nike. L’influencer indossa spessissimo i capi e gli accessori del brand sportivo. Così è stato anche per questa incursione di acquisti. Aurora ha scelto il total black da cui spiccavano però una serie di loghi immediatamente riconoscibili. Il top nero, del marchio americano, fasciava il ventre tondo ed era abbinato a un paio di leggings in tonalità. Ai piedi la Ramazzotti calzava un paio di camperos e sulla spalla portava una borsa Prada in nylon (920 euro). Lo sguardo era celato da un paio di occhiali scuri di Saint Laurent (285 euro). Un look per passare inosservata, che non è però servito a ingannare i fotografi.

Le sneakers da 500 euro

Ma cos’ha comprato Aurora Ramazzotti in negozio? Non senza fatica, dato lo stato avanzato di gravidanza, la speaker radiofonica si è tolta uno stivale per provare un paio di sneakers. Aurora ha scelto un modello iper accattivante, un mix perfetto di comodità e moda. Le Air Terra Forma di Nike x Off-White, con la suola da trail multicolor e la linguetta viola, sono in vendita a 532 euro. Aurora si osserva allo specchio sia frontalmente che di profilo poi, soddisfatta, esce dallo store con un maxi sacchetto.

La Ramazzotti si fa bionda

La gravidanza non porta solo gioie. Dopo la sua giornata di acquisti, Aurora Ramazzotti ha dedicato qualche ora al parrucchiere. Al salone di bellezza la futura mamma ha però svelato di follower di avere un sacco di nuovi capelli bianchi. Ben consapevole che si sarebbe attirata un sacco di critiche per la tinta, sconsigliata alle donne in dolce attesa, ha subito precisato che si trattava di una colorazione con pigmenti naturali. Per scherzare con i fan ha però pubblicato poco dopo uno scatto dove sfoggiava una chioma biondissima. E’ solo una parrucca, ammette lei, ma chissà che, dopo la nascita del suo bimbo, non decida davvero di fare questo colpo di testa.

