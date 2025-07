Vacanze in famiglia per Aurora Ramazzotti: c’è anche Eros

Sono iniziate le vacanze estive per Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare. I tre sono volati in Grecia, a Mykonos. Un viaggio formato famiglia… allargata. Insieme a loro ci sono infatti anche Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Giornate che profumano d’amore, complicità e… moda.

Questione di famiglia

It’s a family matter. “E’ una questione di famiglia”: sono queste le parole che accompagnano il post condiviso contemporaneamente da Aurora Ramazzotti, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker su Instagram. La caption è semplice, ma racchiude tutto: la famiglia al centro, anche quando la vita prende direzioni diverse. La reunion a Mykonos diventa così un manifesto di armonia e complicità. Aurora è nata nel 1996 dalla storia d’amore tra Eros e Michelle, che all’epoca aveva solo 19 anni. Una relazione travolgente, terminata ufficialmente nel 2002, ma che non ha mai reciso il legame tra i due. Entrambi hanno avuto altre liaison e altri figli: la Hunziker è mamma anche di Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, mentre Ramazzotti è papà di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dall’ex moglie Marica Pellegrinelli. Il cantante e la conduttrice hanno però saputo costruire nel tempo un rapporto sereno e maturo, volto soprattuto al benessere della primogenita. Gli scatti postati sui social non lasciano spazio a dubbi: sorrisi complici, abbracci affettuosi e una naturalezza che conquista i follower.

Vacanze in bikini per Aurora Ramazzotti

Come presumibile, Aurora Ramazzotti sta trascorrendo questi giorni di relax sull’isola greca prettamente in costume. I bikini scelti per la sua vacanza a Mykonos sono minimalisti e monocolore, ma ricercati. I modelli preferiti? Quelli firmati Reina Olga, brand di costumi che mixa design audace e comfort. Due i pezzi che emergono su tutti: uno bianco candido con reggiseno a balconcino e uno verde militare, sensualissimo, che mette in risalto l’abbronzatura dorata di Aurora. La conduttrice e influencer non rinuncia alla moda nemmeno sotto l’ombrellone: tra un tuffo e l’altro, posa sulla sdraio con naturalezza, lasciando intravedere il suo guardaroba estivo in fatto di swimwear. Nelle immagini sugli scogli in compagnia della mamma sfoggia invece un bikini azzurro con intriganti motivi metallici di Christopher Esber. Per la sera, invece, spazio a minidress dalle linee semplici ma impreziositi da accessori luxury: in particolare spicca una clutch dorata tempestata di cristalli firmata Benedetta Bruzziches, un mix di brio ed eleganza.

Cesare e Goffredo Cerza a tutta fantasia

Se Aurora Ramazzotti punta su un’estetica essenziale, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare si divertono con stampe e colori. Padre e figlio si erano già fatti notare in passato per i boxer abbinati con i polipetti di Vilebrequin. Quest’anno i due hanno scelto brand e print diversi, senza però rinunciare a colori e fantasia. Goffredo ha optato per un boxer con motivo floreale nei toni di rosso, bianco e blu, firmato Reina Olga: un modello moderno, che non passa inosservato. Cesare, invece, è tenerissimo con il suo costumino blu decorato da pesciolini rossi. Firmato MC2 Saint Barth, mescola divertimento e comodità. La coppia padre-figlio conquista il pubblico social per la loro tenerezza e complicità. Non è da meno nonno Eros Ramazzotti, con una frizzante proposta mimetica.

Il bikini di nonna Michelle

Sempre autoironica e piena di energia, Michelle Hunziker condivide con i follower attimi della sua vacanza di famiglia in Grecia. In uno scatto social, si mostra raggiante tra le colline di Mykonos: indossa una bandana multicolor e un paio di occhiali rossi Dsquared2, perfetti per il suo stile allegro e spensierato. Non mancano i look balneari, che mettono in evidenza il fisico scolpito della 48enne nonna di Cesare. Nelle immagini che la ritraggono insieme a Eros e Aurora Ramazzotti, Michelle sfoggia un bikini Calzedonia color rosa polvere dal taglio audace: top a triangolo e slip brasiliano con arricciatura sono ideali per un viaggio all’insegna del relax e degli affetti. Guarda nella gallery gli scatti (e gli outfit) di Aurora Ramazzotti & family in Grecia.

