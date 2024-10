Autunno in mutande, da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis

Arriva l’autunno e le vip… si mettono in mutande. Se le giornate si accorciano e le temperature si fanno più rigide, ci pensano loro a scaldare il clima sfoggiando la lingerie per la nuova stagione sui social. Posano seducenti mostrando i corpi tutti curve e intanto mostrano le tendenze della seduzione: l’underwear di pizzo non passa mai di moda e si accende di colori insoliti e inaspettati. Ma il vero must have è il body, sempre più protagonista nelle scelte di biancheria intima.

Sensualità a colori

Questo autunno l’intimo delle vip si accende di colori. Il bianco e il nero sono classici che non passano mai di moda, ma è il bordeaux a rubare la scena. Uno dei colori più di tendenza della stagione, è perfetto per un completino seducente e malizioso come quello Tezenis sfoggiato da Giulia De Lellis. Nicole Mazzoccato si affida allo stesso brand e sceglie il bluestone, un punto di azzurro sofisticato e particolare, per mutande e reggiseno. Una delicata sfumatura di rosa tinge il top e gli slip Pompea in cotone che indossa Sophie Codegoni, a dimostrazione del fatto che sensualità e comodità non necessariamente si escludono a vicenda.

Reggiseni e mutande di pizzo

Niente è più seducente della lingerie di pizzo, soprattutto se a indossarla è Belen Rodriguez. Le forme della showgirl sono esaltate perfettamente da perizoma, bralette e reggicalze bianchi Intimissimi nel video che ha postato sui social. Anche Elisa Visari non scherza, con addosso un completino dello stesso brand, ugualmente di pizzo, dall’allure romantica e impreziosito da fiorellini neri ricamati. Il lace power conquista pure Virginia Stablum: la modella sceglie reggiseno e slip Tezenis per mettere in mostra tutta la sua sensualità.

Body seducenti

Accanto a reggiseno e mutande, arriva il “terzo incomodo” a conquistare sempre più i favori delle vip. Lentamente ma inesorabilmente, i body stanno diventando davvero irrinunciabili. Aurora Ramazzotti ne sfoggia uno Intimissimi in pizzo nero, con trasparenze bollenti e sgambatura audace. Anche Maria Esposito si fotografa per i social con un capo che stuzzica e gioca con il vedo non vedo. La più provocante è Clara in Yamamay: la cantante posa con la lingerie viola ad alto tasso erotico, dal tessuto impalpabile e maliziosi cut-out.

La sfilata d’intimo più attesa dell’anno

E non è certo un caso se due delle star più acclamate sulla passerella di Victoria’s Secret hanno sfoggiato un body: Gigi Hadid e Irina Shayk. Lo show del brand di lingerie dopo sei anni di assenza si conferma un crogiolo di spunti e si guadagna, nonostante le polemiche sul ruolo della donna, un successo palpabile. Il messaggio di libertà e coraggio, che sia inclusivo o meno, è arrivato al target, che ha premiato in poche ore con il sold-out dei capi venduti online.

Tra le vip che sui social si mettono in mutande c’è anche Cecilia Rodriguez in Hinnominate e Rihanna in Savage x Fenty… guardale nella gallery.

