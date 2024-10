L’autunno inizia… dai piedi: le scarpe delle vip per questa stagione

Mocassini per Taylor Mega, sneakers per Francesca Sofia Novello, ma c'è anche chi già indossa gli stivali di pelle

L’autunno è ormai arrivato inesorabile, ed è già tempo di tirare fuori capi leggermente più caldi e adatti alle temperature che rinfrescano. Le vip non si sono fatte trovare impreparate ai cambiamenti del meteo e hanno iniziato ad aggiornare il guardaroba partendo dalle scarpe. Sui social sfoggiano quelle per la stagione appena entrata, tra chi opta per la terapia d’urto e sfodera gli stivali di pelle (o pelliccia) e chi invece, sicura che dopotutto la mezza stagione esiste ancora, punta su mocassini e sneakers per essere comoda ma trendy, o sui tacchi alti per essere sempre chic.

Cambio di stagione sui tacchi alti

I tacchi alti non conoscono mode o stagione e sono sempre presenti nella scarpiera delle vip, che approfittano di ogni occasione per sfoggiarle. Giorgia Palmas ha scelto un modello iconico come le Blade Casadei, dall’inconfondibile tacco in acciaio, mentre Rosa Perrotta ha calzato uno stupendo paio di décolleté, nel suo caso si tratta di un modello Dolce&Gabbana in pelle lucida con stampa animalier estremamente di tendenza. Malyka Ayane preferisce lo stivale e osa con un paio di stivali cuissard LeSilla in pelle vegan bianca con tacco a stiletto.

Stivali e stivaletti per chi pensa al freddo

Con l’inizio dell’autunno c’è già chi non vede l’ora di sfoderare le scarpe più adatte ai mesi freddi. All’imbarcadero del Festival di Venezia si sono visti già i primi esempi: dagli stivali Fendi di Romana Maggiora Vergano ai boots di Megan Rea in pelle nera che salgono sulla coscia e lambiscono l’orlo del blazer. Più sportivi quelli Zara di Marta Losito: ispirati alle calzature indossati da chi pratica la boxe, arrivano alla caviglia. Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week ha indossato un modello già proiettato verso l’inverno, in spumeggiate faux-fur nero.

Mocassini ideali per la mezza stagione

I mocassini sono perfetti per la mezza stagione. Sono scarpe amatissime dalle vip che li abbinano agli outfit più vari. Ludovica Pagani li sceglie chunky: l’influencer ha indossato Monolith Prada con calzino bianco per l’arrivo a Venezia in occasione della Mostra del Cinema. Eleganti e delicati in suède color peonia quelli Loro Piana sfoggiati da Taylor Mega. Ma si portano con le calze o senza? Una regola precisa non c’è: Chiara Ferragni ha indossato un modello Miu Miu in pelle scamosciata délavé color cannella con calzino bianco a vista, mentre Levante sfoggia il modello Gucci con il piede nudo.

E’ sempre la stagione delle sneakers

Comode, pratiche e stilose, le sneakers non conoscono stagioni: sono perfette e portabili con ogni clima, ma è vero che in autunno sanno dare il loro meglio. Sono scarpe super versatili: sportive sì, ma possono essere indossate con un look elegante e formale come fa Cristina Parodi che le abbina a gonna lunga, gilet e canotta bianca. Urban style per Giulia Salemi che ai piedi porta un paio di New Balance bianche con calzino che arriva al polpaccio. Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello scelgono entrambe le Nike Air Jordan: la prima gialle e l’altra celesti. Quali ti piacciono di più? Guardale nella gallery…

