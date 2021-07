Una delle tre ha detto sì... in pantaloni. E poi pizzo, tulle e tanto, tanto bianco per le mogli dei calciatori della Nazionale

Ondata di matrimoni pochi giorni dopo la vittoria degli Azzurri a Euro 2020. Alcuni calciatori sono convolati a nozze con le fidanzate, prolungando il tripudio di gioia e clamore di cui erano stati oggetto.

E’ stata una festa da sogno quella organizzata da Jessica Aidi e Marco Verratti. Grandi festeggiamenti anche per Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi. E degno di nota anche il sì di Giulia Amodio e Stefano Sensi. Curiosi di vedere gli abiti da sposa delle mogli dei calciatori? Ve li raccontiamo nei dettagli.

L’abito da sposa di Jessica Aidi

Appena quattro giorni dopo la vittoria dell’Italia, Marco Verratti ha detto sì alla modella Jessica Aidi. Il rito civile ha avuto luogo nel municipio di Neuilly-sur-Seine e il ricevimento da favola nel prestigioso Hotel de Crillon, nel cuore di Parigi.

Per la cerimonia, Jessica Aidi ha scelto un abito da sposa non convenzionale. La modella ha indossato un tailleur pantalone Dolce&Gabbana in pizzo bianco, con pantaloni a sigaretta e giacca portata a pelle. A completare il look, un collier Maison Paillard realizzato apposta per lei in oro rosa, con 3.353 diamanti, dal valore di 600mila euro. Un bouquet sulle sfumature del giallo e dell’arancio e un sorriso radioso completavano la mise chic ed preziosa della moglie di Marco Verratti.

Per il party si cambia musica. Via giacca e pantaloni, Jessica Aidi si trasforma in una femme fatale sensualissima. La scelta cade su un abito bianco Millanova molto scollato sia davanti che dietro e dallo strascico importante. La linea a sirena sottolineava le curve della sposa, e le applicazioni luminose a motivi geometrici la facevano brillare di luce propria.

Nozze Bernardeschi e Ciardi, lo sposo ruba la scena

Le nozze di Jessica Aidi e Marco Verratti non sono state le uniche che hanno visto come protagonisti i calciatori della Nazionale di calcio. Appena prima di loro, il 13 luglio, si sono sposati a Carrara anche l’attaccante della Juve Federico Bernardeschi e la ex gieffina Veronica Ciardi. Lei era romantica in un abito bianco con bustier liscio e gonna ampia e morbida. A rubarle la scena però ci ha pensato lo sposo, con uno stravagante tight sportivo grigio chiaro, t-shirt trasparente di pizzo Dior e sneakers ai piedi.

Anche per Veronica Ciardi cambio di look per la festa in spiaggia. Dopo l’ingombrante abito da sposa, la ex gieffina ha optato per un tubino di pizzo bianco a balze, dalle trasparenze raffinate e seducenti.

Giulia Amodio da favola per le nozze con Stefano Sensi

Un infortunio agli adduttori durante gli allenamenti con la Nazionale a inizio giugno ha impedito a Stefano Sensi di scendere in campo a Euro 2020. Non gli ha però rovinato la festa per le nozze con Giulia Amodio. Il centrocampista dell’Inter e l’influencer si sono detti sì a Ostuni in uno scenario fiabesco. Giulia era un incanto, con un abito da sposa delicato e romantico. Una pioggia di fiorellini rivestiva il bustier del vestito Monique Lhuillier, scendendo in dégradée lungo l’ampia gonna di tulle. Una mise romantica e delicata, completata da gioielli Damiani.

Cambio totale per il party. Il romanticismo sognante dell’abito da sposa di Giulia Amodio ha lasciato il passo a un look più frizzante e sbarazzino. L’abito era corto e scollato, con la parte alta scintillante di paillettes e la gonna di piume. A non cambiare è il sorriso felice della bella influencer, che non l’ha abbandonata per tutto il giorno.

Qual è l’abito da sposa più bello? Guarda la gallery e scegli il tuo look preferito.

