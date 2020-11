Robusta, pratica, versatile, ma anche dal design accattivante e ricercato. Sono queste le caratteristiche che chiedono i vip quando scelgono la carrozzina per i loro bebè. Orgogliosi di condividere con i follower un momento di serenità insieme ai loro cuccioli, sui social fioccano gli scatti dei genitori famosi durante le passeggiate all’aria aperta, sempre con i passeggini bene in mostra. E in un anno ricco di cicogne come è stato il 2020, non mancano gli spunti su cui puntare l’attenzione.

Carrozzine fashion? Colori scuri

Dimenticati i classici rosa e celeste, ad andare per la maggiore è la carrozzina dai colori neutri e scuri, qualunque sia il sesso del bebè. Ad esempio Michela Persico ne ha voluta una Inglesina color verde sequoia per le passeggiate con Tommaso, il suo primogenito avuto da Daniele Rugani. Alice Campello ne ha scelta una total black Maxi Così per portare a spasso Edoardo, il terzogenito avuto da Alvaro Morata dopo i gemelli Alessandro e Leonardo. Nero è stato il colore preferito anche da Luca Argentero e Cristina Marino per la loro Nina Speranza.

Ma se i colori chiari hanno lasciato il posto a tinte più cupe, l’eccezione che conferma la regola anche in questo caso non manca. Costanza Caracciolo ha voluto due modelli differenti per Stella e Isabel Vieri, uno con cappottina beige e l’altra color confetto.

Modelli costosi per i vip

Per la comodità dei loro bambini, i vip non rinunciano a nulla e davvero non badano a spese. Per Livia, Eva Riccobono ha acquistato un passeggino Bugaboo da 1149 euro, ai quali si aggiungono i 109,95 euro per la personalizzazione con una cappottina azzurra e bianca. Hanno osato di più Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che hanno scelto per loro Mia una Cybex blu con telaio oro rosa da più di 1300 euro. Ma nessuna è spendacciona quanto Alena Seredova. Per la piccola Vivienne Charlotte, la sua terzogenita, davvero non si è posta limiti di spesa e di carrozzine ne ha comprate due. Il modello Egg grigio ha un prezzo che si aggira sui mille euro, per la Cybex nera con le rose ne ha spese ben 1329.

Sapete chi ha speso meno? Gianluca Vacchi. Il modello Aptica XT di Inglesina, in cui va a passeggio Blu Jerusalema costa “solo” 899 euro.

