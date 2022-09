Baci, toccatine e sguardi: quanto amore sul red carpet di Venezia 79

A Venezia 79 è andato in scena l’amore. Sono tante le coppie che hanno sfilato sul red carpet, tra effusioni e sguardi languidi. Certo gli outfit si sono fatti ammirare, ma a far sognare davvero sono stati i baci romantici scambiati davanti ai flash (e c’è scappata pure la proposta di nozze). Altro che finzione cinematografica: la realtà supera la fantasia, almeno questa volta.

I più romantici

Sembra il finale perfetto di una commedia romantica, invece quello che è avvenuto sul red carpet di Venezia 79 è tutto vero. Alessandro Basciano si è inginocchiato e ha chiesto la mano a Sophie Codegoni, offrendole un bellissimo anello con diamante (Guardalo QUI). Lei ha risposto di sì tra le lacrime, come in una perfetta favola d’amore. I più romantici (e anche molto chic) sono sicuramente loro.

Moglie e marito

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tornati a Venezia a una settimana dalle nozze. Dopo l’abito bianco, la Divina ha virato sul total black del londgress Pinko mentre suo marito era più informale con il completo senza cravatta.

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati ormai qualche anno fa ma il loro amore è quello del primo giorno, come dimostra il bacio romantico che non sfugge ai fotografi.

I più hot sono Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti: sul tappeto rosso il regista si concede una palpatina al lato B della moglie.

Amori da… film

Ufficialmente sono una coppia solo sul set, ma la chimica è innegabile tra Francesca Chillemi e Can Yaman e il gossip su di loro ci ha messo poco a riaccendersi. Sul red carpet di Venezia 79 sono apparsi affiatatissimi, anche nelle scelte di stile: lei stupenda in total black Michael Kors e lui favoloso con lo smoking Dolce&Gabbana.

Si sono conosciuti durante le riprese di un film anche Luca Argentero e Cristina Marino, ma sul fatto che il loro sia vero amore non c’è alcun dubbio. Entrambi elegantissimi in Armani hanno sorriso ai flash, con l’attrice che ha sfoggiato per la prima volta il pancione della sua seconda gravidanza.

Coppie di influencer

Fanno battere i cuori social Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e anche sul tappeto rosso di Venezia 79 non deludono le aspettative. Lui, impeccabile in completo Tom Ford, stringe a sé la sua compagna, seducente in bianco Zuhair Murad: sembrano una perfetta coppia di sposini e i fan sognano presto di vederli all’altare.

Non sono da meno Natalia Paragoni e Andrea Zelletta che si lasciano travolgere da un momento di passione concedendo un bacio bollente ai flash.

Chiudono in bellezza questa romanticissima edizione della Mostra del Cinema i baci appassionati della madrina Rocio Munoz Morales al suo compagno Raul Bova. Cercali nella gallery…

Related Posts