Chiara Ferragni bacia Fedez, ma spunta una donna nuda

Chiara Ferragni e Fedez si baciano appassionatamente e lo mostrano sull’Instagram di Chiara. Una foto quasi normale di una coppia che normale non è. Chiara Ferragni accompagna l’immagine con un semplice “cucciolandia”. Ma a scatenare i followers è quello che accade alle loro spalle. Dietro a Chiara Ferragni e Fedez compare una donna nuda.

Poco importa se ad essere immortalata era una bella coppia che mostra il proprio amore. A far discutere i seguaci di Chiara era un’altra cosa che spuntava a margine della foto. “Che cosa sono quelle chiappe?”, “ma sono l’unico che è distratto da quel sedere?”, “ma è una matita nel didietro quella che si vede?”. Sono solo alcuni dei commenti che si sono susseguiti nel post di Chiara e Fedez. E tra i tanti è arrivato anche Er Faina, influencer che del linguaggio un po’ colorito ha fatto il suo marchio di fabbrica e che però stavolta si è trattenuto: “Ma il manichino dietro ha una sigaretta nelle parti basse?”.

Chiara Ferragni e Fedez, il mistero del lato b

Possibile che Chiara Ferragni e Fedez non si siano accorti di quello che accadeva dietro di loro? Il mistero è presto svelato grazie ad una breve indagine social. Chiara e Fedez hanno partecipato ad un evento organizzato da Hive Tattoo Art Gallery. Il famoso studio di tatuaggi e tattoo di Milano aveva organizzato una mostra d’arte contemporanea. E tra le diverse opere esposte, c’era anche questa opera che sembra un attaccapanni realizzato sulla base di un corpo femminile. E l’oggetto infilato dietro altro non è che l’appendino. Resta ancora un mistero cosa sia quell’oggetto. Tra le varie ipotesi che si sono scatenate tra i commenti le più gettonate sono la matita, un evidenziatore e una sigaretta (copyright Er Faina).

Il rapporto di Chiara e Fedez coi tattoo

Non è casuale trovare però Chiara Ferragni e Fedez all’Hive Tattoo Art Gallery: da poche settimane il cantante milanese di origine lucana è socio dello studio. Oltre ad essere ovviamente un grande estimatore dei tatuaggi. Anche la Ferragni ha tatuaggi sulla pelle che spesso mette in mostra nelle sue foto più osè. Chiara Ferragni per la serata ha scelto un total black smorzato dal pink top della Chiara Ferragni collection. Prima di uscire, tagga il suo brand in un selfie davanti allo specchio: d’altronde, la serata sarà anche stata un piacevole diversivo della coppia, ma “business is business”.

