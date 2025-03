Monaco, eleganza tropicale e sfarzo al Ballo della Rosa

Non è primavera senza il Ballo della Rosa. Il gala di beneficenza va in scena ogni anno nel Principato di Monaco, con lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Principessa Grace. Uno scopo nobile per un evento ad alto tasso di divertimento e di… look da favola. Organizzata per il quarto anno di fila da Christian Louboutin, l’edizione 2025, ribattezzata The Sunset Ball, aveva un tema caraibico. Palme, vegetazione tropicale, chioschi sulla spiaggia: potevano gli outfit delle invitate non essere pieni di allegria? Ecco le mise studiatissime delle donne della famiglia reale.

Charlene tutta pizzi, Carolina in bianco

In ordine di importanza per quanto riguarda le teste coronate al Ballo della Rosa, partiamo da Charlene Wittstock, consorte del principe Alberto di Monaco. La principessa ha preferito le rose, fiore simbolo della serata, alla vegetazione tropicale. Bellissima e solare, ha optato per un abito monospalla nero, arricchito da un peplo in pizzo chantilly verde di Dolce&Gabbana: molto chic e un po’ maliziosa. In mano l’ex nuotatrice sudafricana stringeva una clutch in pelle oro, sempre della maison italiana. Charlene sta facendo crescere i capelli, a lungo portati cortissimi: alla soirèe erano elegantemente raccolti in uno chignon morbido.

Proposta monospalla anche per Carolina di Monaco, eterea nel long dress bianco di Chanel, con le iconiche catene che si arrampicano sulla vita e sulle maniche. La principessa si è presentata all’evento con i capelli sciolti, acconciati in morbide onde. Salta all’occhio la maxi spilla, appuntata sul tessuto. In oro bianco e diamanti, è stata realizzata da Chaumet nel 1893: a forma di canna palustre, pianta che si piega ma non si spezza, simboleggia forza e resilienza.

Beatrice con gli uccelli (ma senza Pierre)

In tema di gioielli, al Ballo della Rosa 2025 nessuno ha battuto Beatrice Borromeo. La royal si è presentata all’evento clou del calendario monegasco senza il marito, Pierre Casiraghi, impegnato in una gara sportiva. Un’assenza che si è fatta notare, anche se il vuoto è stato colmato dallo spettacolare look della Borromeo. Beatrice si è affidata, come sempre, a Dior, optando per un abito rosso fuoco di chiffon drappeggiato, con scollatura incrociata e una sottile cintura a corda in vita. A spiccare sono gli spettacolari preziosi di Tiffany&Co., tutti appartenenti all’inconfondibile collezione Bird on a Rock, indossata di recente da Damiano David e, prima ancora, da Marco Mengoni a Sanremo. Disegnata da Jean Schlumberger si caratterizza per i vistosi uccelli in oro e diamanti, che poggiano su pietre preziose. Al collo, alle orecchie e persino appuntata sulla treccia, la monegasca ha reso omaggio così al tema caraibico di quest’anno.

In rosa

Passiamo ora alle altre royal monegasche. Primavera all’insegna dell’amore per Alexandra di Hannover, accompagnata dal fidanzato, Ben-Sylvester Strautmann. L’ultimogenita di Carolina di Monaco è innamoratissima: la principessa 25nne ha di conseguenza puntato su un look iper romantico. Giambattista Valli per lei, con un maxi dress rosa. Maniche drappeggiate, plissé sul busto, gonna ampissima e delicati fiori in tonalità sui fianchi. Con un abito tanto importante, make-up e capelli sono stati lasciati al naturale.

Pink anche per Tatiana Santo Domingo, che si è affidata alla casa di moda Erdem. L’ereditiera, moglie di Andrea Casiraghi, ha optato per un vestito a stampa floreale con fiocco sulla spalla e dettagli in paillettes argento. Registro completamente diverso per Charlotte Casiraghi, in nero Chanel. Il tocco bucolico è nel motivo di pietre sul ventre: guarda nella gallery il suo look e quello di tutte le altre royal di Monaco all’edizione 2025 del Ballo della Rosa.

Related Posts