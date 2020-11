Bar Refaeli, look da casa con micro bikini e calzettoni

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa pericolosamente sexy un voto al colore 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

I problemi con il fisco non sembrano intaccare l’umore di Bar Refaeli, che sui social è più bella che mai. A settembre la modella israeliana è stata condannata in via definitiva a 9 mesi di servizi sociali dopo aver confessato i reati di elusione fiscale per quasi dieci milioni di dollari. E’ andata anche peggio alla madre della top, che dovrà passare 16 mesi in carcere.

Non si sa quando la modella dovrà scontare la pena, che consiste nel prestare servizio in una comunità. Di fatto al momento, forse anche a causa del riacutizzarsi dei casi covid in Israele e di un secondo lockdown, Bar Refaeli sembra trascorrere il suo tempo in casa. Mamma di tre bimbi, Liv, Elle e David, il matrimonio tra Bar e Adi Ezra sembra procedere a gonfie vele. Lei svela poco della sua vita privata ma condivide quotidianamente i suoi allenamenti casalinghi su Instagram.

Bar Refaeli si dedica principalmente allo yoga e, per farlo, indossa una serie di outfit ginnici firmati Hoodies, brand di cui è testimonial e azionista. Tra reggiseni strizzaforme e leggings aderenti i capi del marchio sottolineano il corpo perfetto di Bar, tonico e snello a 35 anni nonostante le tre gravidanze ravvicinate. La Refaeli trova spazio anche per l’ironia, pubblicando una serie di scatti dove di dice confusa per il tempo a Tel Aviv. Fa caldo o fa freddo? Lei nel dubbio indossa un bikini di Tropic of C abbinato a un paio di pesanti calzettoni Calvin Klein.

In un’altra fotografia invece Bar Refaeli mostra il suo nuovo acquisto, una borsa di Chanel in paillettes, del valore di circa 6mila euro. Conscia delle restrizioni in atto nel Paese a causa del covid, la Refaeli scrive che la indosserà solo per andare in camera da letto. Meglio non infrangere i divieti. C’è il rischio di finire di nuovo nei guai con la giustizia.

