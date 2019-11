Barbara d’Urso, una donna cui piace brillare

Gli abiti per Live Non è la d'Urso hanno sempre la stessa caratteristica: la luminosità

Live – Non è la d’Urso si conferma ancora una volta il talk show più seguito della prima serata sulla tv generalista raggiungendo 2.532.000 spettatori con il 15.14% di share. Un risultato ottenuto nonostante ci fosse la concorrenza della nazionale di calcio. Come ogni puntata, Barbara d’Urso gongola di gioia sui social network postando balletti “boomerang” dal proprio camerino.

Inarrestabile, stakanovista e invincibile, la conduttrice si gode giustamente il successo di pubblico che le puntate di Live – Non è la d’Urso riescono a raggiungere. Inutile ricordare che, nonostante i detrattori (a cui si deve aggiungere l’ex amico Massimo Giletti che non perde occasione per criticarla), Barbara d’Urso è un fiore all’occhiello per le reti Mediaset. Con la formula dell’intervista, sulle sue poltrone si siedono praticamente tutti. Dai partecipanti dei reality, ai politici di ogni colore, dagli epidosi di cronaca rosa fino ai più spinosi fatti di cruda realtà. Piaccia o non piaccia, il suo stile è travolgente e vi corrisponde, sempre, un outfit da vera protagonista.

Che sia un pantalone ampio, uno scollatissimo vestito o un minidress dalle maniche a pipistrello, la costante che la conduttrice chiede alla propria costumista è brillare. E quindi spazio a paillettes e lurex, tessuti luminosi o ricoperti di brillantini, gioielli ricercati, perché l’astro del cielo di Live è giusto che sia sempre e comunque Barbara d’Urso.

Sui social del programma confermano il trend: “Avete notato che, anche nascoste, tutte le nostre ospiti stasera indossano delle paillettes per Live #noneladurso? La nostra @barbaracarmelitadurso è proprio una guru della moda!”

