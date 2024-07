Battiti Live: la gonna gioiello di Ilary Blasi e i look della terza puntata

Fiocchetti per Clara, cristalli per Elettra Lamborghini, boxer per Mahmood e Fedez pensa all'Amor

Cornetto Battiti Live, nel cuore della musica e… degli italiani. Prosegue al ritmo del successo il festival musicale estivo. In onda ogni lunedì su Canale 5, incontra il favore del pubblico televisivo, che canta le hit dell’anno e… guarda i look dei protagonisti sul palco. Ilary Blasi e Alvin alla conduzione, Rebecca Staffelli come inviata tra il pubblico, gli artisti italiani più importanti con le loro canzoni orecchiabili: la buona riuscita è garantita. Ecco i look della terza puntata.

Ilary Blasi coperta di paillettes

Dopo il total black con stivaloni oro della serata di debutto e la tuta workwear in denim del secondo appuntamento, Ilary Blasi ha cambiato ancora registro stilistico. Nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, la conduttrice ha optato per un’ammaliante gonna di paillettes. Firmata Elisabetta Franchi, è lunga fino a piedi. Un blazer grigio Blugirl completava la mise. Quando Ilary ha tolto la giacca, ha però svelato un sensuale crop top nero. Una serie di vistosi collier De Liguoro adornavano busto e décolleté della Blasi. Capelli sciolti al naturale, make-up scuro sugli occhi e rossetto rosa completavano l’outfit della showgirl a Cornetto Battiti Live. Il tutto è stato come sempre condito dalla sua contagiosa simpatia.

Fiocchetti e cristalli

Passiamo ora ai look delle altre protagoniste della terza serata di Cornetto Battiti Live. La co-conduttrice Rebecca Staffelli si è affidata ancora una volta a Dsquared2. Per lei minigonna nera e gilet portato sulla pelle nuda, accessoriati da grossi orecchini a cerchio in argento e tanti anelli. Elettra Lamborghini fascia le curve con un completo nude The Archivia: micro top e longuette trasparente sono ricoperti da applicazioni di cristalli. Gli addominali scolpiti, i piercing e i tanti tatuaggi della cantate sono in bella vista. Leziosi fiocchetti, taschini maliziosi, gonnellino stracciato e arricciature sul bustino per Clara, giocosa nel vestito Aniye Records. Pelle e logo all over per Annalisa, che mostra le gambe nel blazer dress Gucci.

Boxer, canotte e… Amor

In quanto a look, gli uomini non stanno a guardare sul palco. Conduttore insieme a Ilary Blasi, Alvin ha optato per un completo dal taglio classico ma dalla fantasia… regale. Blazer e pantaloni, di Collini Milano, sono infatti ricoperti con una miriade di corone argento. La scelta di Mahmood conferma il suo stile unico: camicia bianca over, boxer in tonalità, ginocchiere, calze al ginocchio e stivaletti texani alla caviglia: solo lui può. Total black per Geolier: shorts in pelle, chiodo abbinato e canotta Prada. Non passa inosservata la t-shirt di Fedez: firmata Vetements, ha la parola Amor stampata sul petto, con tanto di cuore rosso. Moda o messaggio romantico per una delle sue presunte fidanzate? Guarda nella gallery i look della terza puntata di Cornetto Battiti Live.

