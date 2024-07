Ilary Blasi con il braccio-armatura e gli altri look a Battiti Live

Il corpo di ballo formato dagli allievi di Amici, gli artisti più seguiti del panorama italiano e internazionale, due conduttori spumeggianti, una co-conduttrice iper frizzante: Cornetto Battiti Live è lo show più dinamico dell’estate televisiva. La kermesse musicale di Canale 5 ha regalato ai telespettatori un’altra puntata all’insegna di ritmo e divertimento. La curiosità ruota intorno anche ai look dei protagonisti sul palco.

Lo stile street di Ilary

Puntata dopo puntata, è l’outfit di Ilary Blasi ad avere le aspettative più alte. La conduttrice di Cornetto Battiti Live è nota per il suo approccio unico con la moda, tanto in tv quanto nella vita privata. In questa stagione del programma sta giocando con vari approcci stilistici: dalle proposte più eleganti alle mise più casual, lei sa come fare centro. Per la quarta serata ha optato per uno stile street. I jeans super baggy con cinturina metallica in vita e tasconi workwear sono firmai Don The Fuller: lei li ha abbinati a una canotta beige in lurex con le spalline sottilissime. Ai piedi spiccano delle altissime slingback con zeppa di Le Silla.

Il braccio-armatura

Sono però gli accessori che catalizzano gli sguardi nel look di Ilary Blasi per il quarto appuntamento di Cornetto Battiti Live. La conduttrice, spalleggiata come sempre da Alvin, si è distinta per i gioielli. Otto bracciali si arrampicavano sul suo braccio destro, dal polso al bicipite. Tutti firmati Foreva e De Liguoro, sono dal sicuro impatto visivo. C’è quello con il carré di cristalli e quello con pietre sfaccettate di diverse dimensioni. Spazio anche all’oro, con il modello formato da tante borchie e quello con la catena modulabile. Un gioco di luci e movimenti che fascia la pelle di Ilary e ricorda un’armatura… molto chic.

Colori, cuori e loghi: i look sul palco

Passiamo ora agli altri protagonisti sul palco di Cornetto Battiti Live. A Otranto per la quarta puntata si sono alternati ospiti internazionali a star di casa nostra. Sophie and the Giants ha intrattenuto il pubblico con le sue hit: la cantante britannica ha optato per un minidress nero con ruche di Fanci Club. Giallo fluo per California dei Coma Cose: t-shirt e shorts, portati con una gonna a ruota trasparente, sono firmati Ferrari. Spruzzi di colore e grafiche accattivanti per Rebecca Staffelli, allegra nel tubino smanicato Dsquared2. Arisa è romantica: il suo completo Moschino ha i bottoni a forma di cuore. Leo Gassmann diverte con un copricapo ispirato ai videogiochi: scoprilo nella gallery… ci sono anche tutti gli altri look della serata.

