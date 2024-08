Ilary in total black, Rebecca infuocata: i look dell’ultima puntata di Battiti Live

Cala il sipario su Cornetto Battiti Live. L’edizione 2024 del festival musicale è andata in onda per la prima volta su Canale 5. Due i conduttori sul palco: Ilary Blasi e Alvin. Questa coppia della tv è ormai rodata, con loro il successo è garantito. Rebecca Staffelli ha invece ricoperto il ruolo di inviata nel pubblico: frizzante e cool, ha conquistato il cuore dei giovanissimi in piazza e del pubblico a casa. Ecco i look dei protagonisti per la serata di chiusura.

Ilary Blasi in nero

Spigliata, divertente, allegra: Ilary Blasi si è rivelata la conduttrice perfetta per questa edizione di Cornetto Battiti Live. La Blasi ha saputo intrattenere i telespettatori con il suo piglio unico. Tra una hit e l’altra, non sono mancate le chiacchierate con i cantati sul palco e, ovviamente, i botta e risposta con Alvin. Per il gran finale lui ha optato per il total white: in un completo gessato Carlo Pignatelli con le righe ricoperte di paillettes era un damerino. Scelta di colore completamente opposta per Ilary, in total black. Pantaloni a zampa e blazer morbido sono firmati Dsquared2. A farla luccicare però sono il reggiseno e le culotte di cristalli in tonalità, che svelano gli addominali scolpiti. Dalla tuta workwear all’armatura di bracciali, non ha sbagliato un colpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Total red per Rebecca Staffelli

La rivelazione dell’edizione 2024 di Cornetto Battiti Live è stata Rebecca Staffelli. Dopo il successo come opinionista social al Grande Fratello, ha saputo conquistare anche il pubblico dello show musicale. I suoi look giovani e allegri hanno contribuito alla sua popolarità. Mono brand per i suoi outfit, tutti firmati Dsquared2. Puntata dopo puntata l’abbiamo vista con l’abito longuette bianco, con il minidress in denim scuro, con il tubino a fiori e con il gilet. Per l’ultimo appuntamento ha scelto una mise infuocata, composta da un cortissimo abito rosso dalla generosa scollatura sulla schiena (guardalo nella gallery), abbinato a pump in nuance. Vistosi gioielli oro completavano questa proposta maliziosa. E’ però il suo sorriso contagioso ad aver fatto centro nel cuore degli spettatori.

I look dei protagonisti

Passiamo ora ai look dei cantanti sul palco di Cornetto Battiti Live. Jeans lamé Levi’s per Benji & Fede: dalle canottiere bianche a costine spuntano una miriade di tatuaggi. Con il suo stile unico, Mr. Rain ha deciso di dare visibilità a un brand emergente, Daniele Cavallo. I suoi pantaloni con grafiche geometriche multicolor si fanno notare. Biggie Bash dei Boomdabash è casual: sulla t-shirt Ih Nom Uh Nit (234 euro) è stampato un volto coperto da un passamontagna di perle. Pants cargo in pelle Salvatore Santoro e top bustier fantasia di Rosamorario per Emma Marrone: a spiccare sono i gioielli Tiffany & Co. Camicia dégradé MSGM (295 euro) per Rocco Hunt. Tessuto arricciato, coda e trasparenze per Gaia, in un abito azzurro di Francesco Murano. Guarda nella gallery i look della quinta puntata di Cornetto Battiti Live.

Related Posts