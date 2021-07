Battiti Live, Elisabetta Gregoraci non è l’unica in rosa

Con tanto rosa sul palco, riparte Radio Norba Cornetto Battiti Live, l’appuntamento musicale estivo che vede le canzoni del momento sul palcoscenico di Italia 1. A condurre, la coppia rodata Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. E sono i cantanti più amati a dare vita alla trasmissione, con le hit più ascoltate.

Elisabetta Gregoraci, al timone di Battiti Live per il quinto anno consecutivo, porta con sé, stavolta, anche il bagaglio di popolarità del GFVip, di cui è stata tra le maggiori protagoniste. “Ho sempre amato il mio lavoro e, fin da quando ero piccola me ne andavo in giro per casa con una spazzola come se fosse un microfono e mi divertivo a presentare. Questo sogno poi è diventato realtà…” ha scritto la conduttrice su Instagram.

Glamour, buongusto e un pizzico di sensualità sono da sempre le sue armi sul palco. Per la prima puntata, Elisabetta Gregoraci ha scelto un vestito rosa Marco Bologna. Sbarazzino, con volant sulla minigonna che scendono lungo le gambe, l’abito ha un dettaglio piuttosto osé: una grossa finestra frontale, che ha svelato alcuni scorci del seno di Elisabetta.

A far da tramite tra il pubblico presente al Castello Aragonese di Otranto e gli artisti, c’è anche quest’anno Mariasole Pollio. L’attrice e webstar ha indossato un completo celeste Dodo Bar Or composto da top e pantaloni e lasciato sciolti i lunghi capelli.

Sul palco, come sempre, addosso ai cantanti ci sono i trend dell’estate e i brand più cool. Saranno imitatissime le treccine di Irama e fa decisamente scuola il rosa di Sangiovanni. Il cantante, consacrato star all’ultima edizione di Amici, ha confessato di sentirsi bene con questa tinta.

La terza artista a sfoggiare questa grintosa tonalità è Orietta Berti, che ha portato sul palco la hit del momento, Mille. Ad accompagnarla nella sua esibizione le ormai iconiche conchiglie sul seno firmate GCDS, e Fedez, che ha indossato Versace. Il resto dei look, lo trovate nella nostra gallery.

