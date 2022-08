Cala il sipario sull’edizione 2022 di Radio Norba Cornetto Battiti Live. Il festival musicale, giunto al suo ventesimo anno, ha fatto ballare gli italiani al ritmo delle hit dell’estate. Per il gran finale sono tanti gli artisti che si sono susseguiti sul palco: tutti hanno proposto outfit degni di nota, così come la padrona di casa Elisabetta Gregoraci.

I look di Battiti 2022

Ha giocato con i serpenti sul seno (guarda QUI), ha mostrato ironicamente gli slip (ECCOLA), ha incantato con i pizzi gialli (te la ricordi?), ha strizzato il décolleté nel top fucsia (RIVEDILA): a Battiti Live Elisabetta Gregoraci non si è risparmiata. Alla sua sesta conduzione del programma, spalleggiata da Alan Palmieri, la showgirl ha dato prova della sua bravura come presentatrice. Disinvolta e divertente, ha intrattenuto il pubblico da casa e quello nelle piazze pugliesi.

Focus sugli addominali

Per il gran finale, Elisabetta Gregoraci ha deciso di regalare ai fan ben due look. Prima un abito black and white caratterizzato da un lungo spacco e da un top a gilet poi un sensuale vestito nero cut-out di Grinas Atelier. Il modello, aperto sul ventre, mostrava gli addominali iper tonici di Elisabetta. Era wild la pettinatura, giocata su grandi onde d’ispirazione frisè.

Specchi per Mariasole

L’edizione di quest’anno di Battiti Live è stata un successo. Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che vorrebbe che lo show canoro non finisse mai, tanto sta bene nei panni di conduttrice. Al suo fianco, oltre ad Alan Palmieri, anche la spumeggiante Mariasole Pollio, che per l’ultimo appuntamento ha optato per un minidress con mini specchi a cerchio di Dan More che lasciava la schiena scoperta.

Elodie seduce

E’ doveroso un capitolo sugli artisti sul palco di Battiti Live, che hanno saputo ammaliare con look freschi e colorati. Minigonna arcobaleno tutta paillettes di Art Dealer per Annalisa e animalier per Myss Keta, graffiante nel lungo abito di Roberto Cavalli. Con il micro bikini e i pantaloni cargo (tutto Blumarine) Elodie è più sexy che mai e regala agli spettatori anche un underboob provocante. Ana Mena è romantica nell’abitino rosa confetto di Alexandre Vauthier, in contrasto con la camicia verde camouflage Valentino sfoggiata da Rocco Hunt. Scopri nella gallery gli outfit della finale di Radio Norba Cornetto Battiti Live.

