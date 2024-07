Battiti Live, musica (e moda) su Canale 5: i look della prima puntata

Non è estate senza Cornetto Battiti Live. Il festival musicale dell’estate torna in tv, quest’anno per la prima volta su Canale 5, dopo le precedenti edizioni su Italia 1. Sono nuovi anche i conduttori al timone: Ilary Blasi è la padrona di casa, con la sua energia spumeggiante e la sua ironia contagiosa. Al suo fianco ci sono il fedele Alvin e la frizzante Rebecca Staffelli, reduce dal successo al Grande Fratello. Sul palco le hit di stagione si mischiano con look accattivanti e firmati: ecco cos’hanno indossato i protagonisti della prima puntata.

Ilary, dark lady con gli accessori luccicanti

Nella splendida cornice di Molfetta è andata in scena la prima puntata dell’edizione 2024 di Cornetto Battiti Live. Ilary Blasi ha intrattenuto il pubblico con il suo piglio schietto, facendo divertire i presenti e il pubblico a casa. Il look scelto per la serata inaugurale è minimal e dark: il focus però è sugli accessori. Il top strapless in maglina nera era abbinato a una gonna al polpaccio con spacco frontale di Rika Studios. Impossibile non notare, nella luce della sera, gli stivali. Gli Andy di Le Silla con una zeppa di 12 centimetri sono realizzati in un materiale oro metallizzato. Alle calzature Ilary ha abbinato una serie di grosse collane firmate De Liguoro. Le vistose catene adornavano il collo della conduttrice: i capelli sciolti dall’effetto wet facevano risaltare ancora di più i collier.

Bianco, jeans e fantasie: i look femminili

Passiamo ora alle protagoniste femminili di Cornetto Battiti Live, a partire da Rebecca Staffelli. La co-conduttrice di questa edizione ha optato per un look sensuale. Il vestito bianco di Dsquared2 che fascia le forme è perfetto con la pelle abbronzata. Proposta total denim per Rose Villain. La cantante ha uno stile unico e l’ha dimostrato anche sul palco dell’evento musicale. Il giacchino crop in denim a motivo patchwork di Philipp Plein era abbinato a un paio di jeans baggy con dettagli metallici. Angela dei Ricchi e Poveri ha optato per un kimono che celebra le bellezze siciliane. Tra le barche a righe, il mare blu e le caratteristiche costruzioni in pietra, la stampa Marzamemi di Alessandro Enriquez è allegra e giocosa.

Gli uomini tra t-shirt e camicie

Stessa fantasia, in versione camicia, per Angelo dei Ricchi e Poveri. Sul palco di Cornetto Battiti Live anche gli uomini sanno come farsi guardare. I cantanti hanno sfoderato look audaci e firmati. Camicia anche per Geolier, nell’azzurro di Louis Vuitton, con il logo che spicca sul petto. Fedez ed Emis Killa preferiscono invece la t-shirt bianca: Crome Hearts (da 925 euro) con croci sia frontali che posteriori per il primo, Studio 1989 per il secondo, che mostra con orgoglio la scritta “Nobody cares until you are rich” (Non importa a nessuno finché non diventi ricco)… frecciatina? Completo floreale per Guè Pequeno, con felpa e shorts blu di Denim Tears. Guarda nella gallery gli outfit della prima puntata di Cornetto Battiti Live.

