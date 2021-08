Battiti Live, oblò sul lato A e tacchi da capogiro per la quarta puntata

L’estate Italiana prosegue a ritmo di musica con l’appuntamento settimanale di Radio Norba Cornetto Battiti Live. Giunto alla sua 19esima edizione, lo show canoro in onda su Italia 1 è ospitato al Castello Aragonese di Otranto. Al timone della trasmissione ci sono ancora una volta Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Con la sua simpatia spumeggiante e con i look accattivanti, la conduttrice cattura gli sguardi dei telespettatori. Per la quarta puntata la Gregoraci ha deciso di puntare sul décolleté, selezionando un abito bianco di Genny con un generoso oblò centrale. Lo scorcio frontale è protagonista anche nell’outfit di Mariasole Pollio, splendida in un vestito nero con applicazioni di cristalli firmato David Koma.

Paillettes, pizzi e tacchi insoliti

Sono tanti i cantanti che interpretano le hit più ballate dell’estate a Battiti Live. Per la loro partecipazione in tv gli artisti si accertano di attirare l’attenzione con fantasie accese e luccichii. Ana Mena è una visione nel look-pantaloni verde di paillettes di Naeem Khan. La popstar spagnola cela in parte la pancia scoperta con i lunghissimi capelli biondi. Annalisa e Nina Zilli giocano invece con le scarpe vertiginose dai dettagli insoliti. La prima, in Philipp Plein, mostra soddisfatta le pump con un teschio applicato sul tacco mentre la seconda opta per il giallo fluo ai piedi.

Uomini fantasiosi

Per quanto riguarda gli uomini, le stampe colorate si confermano le più amate. Mr Rain si copre di numeri nel completo di Moschino mentre gli altri optano per Dolce&Gabbana. Floreale per J-Ax e Federico Rossi, fenicotteri, cavallucci marini e gamberi per i Boomdabash. Rocco Hunt invece mixa le fantasie. Sbricia nella gallery tutti i look di Battiti Live.

