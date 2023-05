Borromeo-Casiraghi, il mood opposto delle cognate monegasche a Cannes 76

Svolta sexy per Beatrice Borromeo, maliziosa in Dior, mentre Charlotte Casiraghi si copre di fiori Chanel

Il testa a testa tra Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi è sempre agguerrito: ogni anno le due si contendono (di solito insieme a Kate Middleton e Letizia di Spagna) lo scettro di reale meglio vestita. A volte vince una, a volte vince l’altra, a volte non vince nessuna delle due ma senza dubbio sia Charlotte che Beatrice sanno farsi guardare in quanto a look. Le monegasche si sono presentate insieme alla serata inaugurale del Festival di Cannes 2023, con outfit agli antipodi ma entrambi degni di nota.

La svolta sexy di Beatrice

Siamo abituati a vederla con cappotti bon ton anni Cinquanta, abiti chic dagli abbellimenti preziosi, impeccabili completi pantalone ma a Cannes 76 è arrivata la svolta sexy di Beatrice Borromeo. Così la moglie di Pierre Casiraghi non si era mai vista. Il suo abito nero e beige tutto pizzi di Dior, maison di cui è ambassador, ha una profonda scollatura quadrata sul décolleté. Un dettaglio alquanto malizioso, che mostra metà seno della Borromeo. I lunghissimi orecchini di perle e diamanti, che scendono fino alle spalle, catalizzano ulteriormente l’attenzione sul lato A. In veste di cortigiana provocante, con un nude look appena accennato e l’apertura frontale, Beatrice fa il pieno di flash.

Charlotte coperta di fiori gioiello

Charlotte Casiraghi ha invece fatto una scelta completamente diversa, coprendosi di fiori. La figlia di Carolina di Monaco, che si è presentata sul tappeto rosso di Cannes 2023 insieme alla cognata Beatrice Borromeo e al marito Dimitri Rassam, era bucolica con un lungo abito blu strutturato di Chanel, completato da un bolero a maniche lunghe con applicati tantissimi fiori tridimensionali rossi e verdi, con dettagli gioiello. Il corpo è completamente celato, fatto salvo per un piccolo lembo di pelle ad altezza del seno, che ogni tanto fa capolino. L’eleganza di Charlotte è inarrivabile.

Make-up, acconciature e gioielli

Le cognate sul red carpet non si sono tirate indietro alle richieste dei fotografi, posando sia insieme che separate, che insieme a Dimitri Rassam. Sono completamente diverse anche le scelte beauty di Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi. L’italiana portava i lunghi capelli biondi sciolti e ondulati mentre la monegasca ha optato per uno chignon spettinato molto chic. Make-up occhi sui toni dell’azzurro per Charlotte, cat-eye seducente per Beatrice. Se, come già detto, la Borromeo ha ammaliato con i lunghi orecchini, la Casiraghi ha preferito le più discrete (ma non per questo economiche) camelie di Chanel in diamanti (33.300 euro). Chi vince la sfida reale di look? Decretalo guardando la gallery.

