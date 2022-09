Parenti serpenti è un detto vero per molte famiglie ma non per i reali di Monaco. Almeno per il ramo che riguarda Carolina. La principessa e i quattro figli, tre avuti da Stefano Casiraghi e una da Ernst di Hannover, sembrano andare d’amore e d’accordo. Molto riservati, si vedono quasi esclusivamente agli eventi ufficiali ma, in quelle occasioni, appaiono sempre molto affiatati. Questo si estende anche agli “acquisiti”, come mogli e mariti. Beatrice Borromeo e Alexandra di Hannover ce ne hanno dato prova alla sfilata di Dior.

Beatrice senza Pierre

Beatrice Borromeo è la moglie di Pierre Casiraghi e la madre dei suoi due figli, Francesco e Stefano. Sul red carpet la coppia ha dimostrato più volte prova di essere innamoratissima, tra sguardi sognanti e sorrisi complici. Sebbene nessuno dei due abbia titoli nobiliari, assomigliano in tutto e per tutto a un principe e una principessa delle fiabe. Ambassador per Dior dal 2021, la Borromeo non si perde una sfilata della maison francese. Spesso si è fatta accompagnare da Pierre (QUI insieme ad Atene), per presenziare allo show per la primavera-estate 2022 ha scelto però la cognata.

Alexandra, titolata e… riservata

Alexandra di Hannover è l’ultimogenita di Carolina di Monaco. 23enne molto attenta alla privacy, si è sempre fatta vedere poco in giro. Cresciuta tra Parigi e il Principato, si è trasferita negli Stati Uniti per studiare Scienze politiche e filosofia alla Columbia University e, probabilmente, per sfuggire anche al continuo clamore mediatico che ruota intorno alla sua famiglia nel Vecchio Continente. Detentrice del maggior numero di titoli nobiliari tra tutti i Grimaldi, si dice che ami andare in bicicletta e trascorrere il tempo insieme al fidanzato, il rampollo tedesco Ben Sylvester Strautmann, con cui fa coppia fissa da diversi anni.

Look principeschi

Sia Beatrice Borromeo che Alexandra di Hannover hanno deciso di lasciare i rispettivi compagni a casa per godersi una giornata tra ragazze. Tra cognate, nello specifico. Alla sfilata di Dior sono apparse estremamente affiatate e hanno posato abbracciate a favor di camera. Molto diversi i look adottati dalle due. Con il fisico statuario e i tratti algidi, la Borromeo era regale in un look total black del brand, composto da giacca ricamata e pantaloni con bottoni alla caviglia. E’ più fresco l’approccio della giovane Alexandra, casual-chic con jeans scampanati, un morbido maglione a righe e una frizzante Lady D (ECCO perché questa borsa di chiama così) in vimini. Diverse e bellissime, sbricia le cognate principesche nella gallery.

Related Posts