Beatrice Borromeo, prima uscita pubblica (in Dior) dopo il parto

Beatrice Borromeo è riapparsa in pubblico alla Festa Nazionale del Principato di Monaco e, inutile dirlo, ha rubato la scena. Sei settimane dopo il parto, la Borromeo è tornata davanti ai flash con un’aura radiosa da “super mamma chic” che ha messo in secondo piano perfino la solennità dell’evento.

La terza figlia: un nome, una storia

Beatrice Borromeo Festa Nazionale del Principato di Monaco outfit Dior Pierre
Beatrice Borromeo con Pierre Casiraghi

Dopo una gravidanza vissuta con estrema riservatezza, Beatrice e Pierre Casiraghi hanno dato il benvenuto alla loro terza figlia, Bianca Carolina Marta, nata i primi di ottobre. Il nome è un concentrato di significati: Carolina come la nonna paterna, la principessa Carolina di Monaco; Marta in memoria della nonna materna, la mitica Marta Marzotto. Un modo elegante e molto “royal” per unire le dinastie e mandare un messaggio affettivo a tutta Monaco.

Il look Dior che ha fatto impazzire tutti

Beatrice Borromeo Festa Nazionale del Principato di Monaco outfit Dior famiglia
In posa con tutta la famiglia reale

Per il suo grande ritorno Beatrice Borromeo ha scelto Dior, ovviamente. Un abito grigio strutturato, dal taglio rigoroso e chic, che ha accarezzato la silhouette post-parto con una grazia quasi irreale. Cintura in vita, maniche lunghe, taglio pulito: la perfezione discreta della Maison francese.
Non dimentichiamo che proprio a maggio, in occasione della sfilata, sono cominciati i rumor sulla sua gravidanza: il peplo bianco monospalla scelto per l’evento ha catalizzato i flash e fatto scorrere fiumi di inchiostro (digitale). Questo outfit scelto per la Festa del Principato è di tutt’altro stile: sobrio ed elegante.

Styling impeccabile: ogni dettaglio parla

Beatrice Borromeo outfit Dior borsa
La borsa Dior della Borromeo

Chignon tiratissimo, fiocco nero in raso, labbra rosa, sguardo nude… Beatrice Borromeo ha scelto uno styling che urla “eleganza zero sforzo”. Immancabili i guanti neri in pelle, le décolleté e la spilla in diamanti e rubini: un richiamo “istituzionale” al rosso della bandiera di Monaco, una scelta dal forte valore simbolico. Al braccio una borsa nera con lezioso fiocchetto: è una delle novità Dior introdotte dal nuovo direttore creativo J.W. Anderson e non è ancora in vendita. Sì, la Borromeo è una di quelle donne che riesce a fare sembrare un evento ufficiale quasi una passerella privata.

La sfida vinta da Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo Monaco outfit Dior
La Borromeo tra i due figli

Tre figli piccoli (Stefano nato nel 2017, Francesco del 2018 e la neonata Bianca Carolina Marta), una carriera da produttrice (di Astrea) e il ruolo, non proprio leggero, di moglie di un Casiraghi: eppure Beatrice Borromeo appare sempre impeccabile. Nessun passo falso, nessun eccesso, solo la calma sofisticata di chi sa gestire tutte le sue vite contemporaneamente. È la royal moderna per eccellenza: impegnata, elegante, brillante e, diciamolo, praticamente mai fuori posto. E la sua prima uscita pubblica a sei settimane dal parto lo conferma.

E Charlotte? La cognata che non passa mai inosservata

Charlotte Casiraghi Festa Nazionale del Principato di Monaco outfit Chanel
Il look Chanel acchiappa sguardi di Charlotte

E mentre tutti parlavano di Beatrice Borromeo, c’è chi giura che gli occhi dei fashion-addicted fossero incollati anche su Charlotte Casiraghi. Per la Festa Nazionale del Principato ha sfoggiato uno dei suoi look più discussi: classica, severa e ultra-francese, con quel tocco da musa Chanel che ormai le appartiene  e la scelta di un colore che più acchiappa sguardi non si può. Più creativa rispetto alla luminosità soft di Beatrice, ma insieme le due cognate hanno creato un contrasto meraviglioso: l’eleganza eterea contro il fascino bohémien. Monaco non potrebbe chiedere un duo più glamour.

