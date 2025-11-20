Beatrice Borromeo, prima uscita pubblica (in Dior) dopo il parto

Beatrice Borromeo è riapparsa in pubblico alla Festa Nazionale del Principato di Monaco e, inutile dirlo, ha rubato la scena. Sei settimane dopo il parto, la Borromeo è tornata davanti ai flash con un’aura radiosa da “super mamma chic” che ha messo in secondo piano perfino la solennità dell’evento.

La terza figlia: un nome, una storia

Dopo una gravidanza vissuta con estrema riservatezza, Beatrice e Pierre Casiraghi hanno dato il benvenuto alla loro terza figlia, Bianca Carolina Marta, nata i primi di ottobre. Il nome è un concentrato di significati: Carolina come la nonna paterna, la principessa Carolina di Monaco; Marta in memoria della nonna materna, la mitica Marta Marzotto. Un modo elegante e molto “royal” per unire le dinastie e mandare un messaggio affettivo a tutta Monaco.

Il look Dior che ha fatto impazzire tutti

Per il suo grande ritorno Beatrice Borromeo ha scelto Dior, ovviamente. Un abito grigio strutturato, dal taglio rigoroso e chic, che ha accarezzato la silhouette post-parto con una grazia quasi irreale. Cintura in vita, maniche lunghe, taglio pulito: la perfezione discreta della Maison francese.

Non dimentichiamo che proprio a maggio, in occasione della sfilata, sono cominciati i rumor sulla sua gravidanza: il peplo bianco monospalla scelto per l’evento ha catalizzato i flash e fatto scorrere fiumi di inchiostro (digitale). Questo outfit scelto per la Festa del Principato è di tutt’altro stile: sobrio ed elegante.

Styling impeccabile: ogni dettaglio parla

Chignon tiratissimo, fiocco nero in raso, labbra rosa, sguardo nude… Beatrice Borromeo ha scelto uno styling che urla “eleganza zero sforzo”. Immancabili i guanti neri in pelle, le décolleté e la spilla in diamanti e rubini: un richiamo “istituzionale” al rosso della bandiera di Monaco, una scelta dal forte valore simbolico. Al braccio una borsa nera con lezioso fiocchetto: è una delle novità Dior introdotte dal nuovo direttore creativo J.W. Anderson e non è ancora in vendita. Sì, la Borromeo è una di quelle donne che riesce a fare sembrare un evento ufficiale quasi una passerella privata.

La sfida vinta da Beatrice Borromeo

Tre figli piccoli (Stefano nato nel 2017, Francesco del 2018 e la neonata Bianca Carolina Marta), una carriera da produttrice (di Astrea) e il ruolo, non proprio leggero, di moglie di un Casiraghi: eppure Beatrice Borromeo appare sempre impeccabile. Nessun passo falso, nessun eccesso, solo la calma sofisticata di chi sa gestire tutte le sue vite contemporaneamente. È la royal moderna per eccellenza: impegnata, elegante, brillante e, diciamolo, praticamente mai fuori posto. E la sua prima uscita pubblica a sei settimane dal parto lo conferma.

E Charlotte? La cognata che non passa mai inosservata

E mentre tutti parlavano di Beatrice Borromeo, c’è chi giura che gli occhi dei fashion-addicted fossero incollati anche su Charlotte Casiraghi. Per la Festa Nazionale del Principato ha sfoggiato uno dei suoi look più discussi: classica, severa e ultra-francese, con quel tocco da musa Chanel che ormai le appartiene e la scelta di un colore che più acchiappa sguardi non si può. Più creativa rispetto alla luminosità soft di Beatrice, ma insieme le due cognate hanno creato un contrasto meraviglioso: l’eleganza eterea contro il fascino bohémien. Monaco non potrebbe chiedere un duo più glamour.