Beatrice Borromeo sexy e gotica a Venezia… ma perde l’orecchino prezioso

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Beatrice Borromeo come Cenerentola? Più o meno, con qualche differenza. Una perde la scarpetta di cristallo, l’altra l’orecchino d’oro e pietre preziose. Una è obbligata dalla matrigna e dalle sorellastra a pulire e rassettare, l’altra è nata con il sangue blu nelle vene. Alla fine però entrambe ritrovano l’accessorio smarrito e entrambe sposano un principe.

Una notte a Venezia

Vederli insieme a un evento ufficiale è tanto raro quanto spettacolare. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno presenziato a una cena organizzata da Dior alla Fenice di Venezia in occasione dell’apertura della Biennale. La coppia è apparsa più innamorata che mai. Complice il maltempo, ci ha pensato Pierre a proteggere la moglie, tenendo l’ombrello sopra la sua testa. Lei si è anche saldamente attaccata al braccio del marito. Sposati dal 2015, sono genitori di Francesco e Stefano. La famiglia vive serenamente lontano dai riflettori.

Sexy e gotica

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi erano anche elegantissimi. La monegasca ha scelto un abito nero, ovviamente Dior. Il vestito della collezione primavera-estate haute couture 2018 aveva dei rimandi gotici, con una marcata dose di sensualità. Pannello trasparente sul seno, con un provocante motivo geometrico, e gambe parzialmente in vista grazie ai ricami in velluto sulla gonna, che lasciano intravedere anche le culotte. Un look impeccabile, non a caso Beatrice è stata eletta nel 2021 la reale più elegante d’Europa (SCOPRI chi ha battuto). Ad accentuare ulteriormente l’approccio dark ci ha pensato un mantello in nuance, allacciato al collo, che la Borromeo si è poi tolta all’interno della location.

L’orecchino cade nella pioggia

Per illuminare l’outfit scuro, Beatrice Borromeo ha scelto gioielli importanti dal grande effetto visivo, firmati Buccellati, maison con cui collabora da tempo. Al polso la royal portava dei bracciali rigidi arricchiti da diamanti ma è sugli orecchini che si è concentrata l’attenzione. La Borromeo ha optato per una versione maxi dei preziosi, in oro giallo lavorato e smeraldi. Stupendi e d’impatto. Davanti ai fotografi però è successo un incidente.

All’improvviso uno dei due orecchini si è parzialmente staccato, cadendo a terra, sotto la pioggia. Beatrice e Pierre si sono subito messi a cercarlo, trovandolo nel giro di pochi secondi. Lei ha provato a rimetterlo ma, non riuscendoci, l’ha prontamente nascosto nella tasca della cappa, con una grazia senza fine. Meglio tenerlo al sicuro, visto il valore elevato. Qualche minuto dopo, sul red carpet, il gioiello era però già tornato al suo posto e incorniciava lo splendido volto di Beatrice Borromeo.

